Veja o que fizeram os candidatos à Presidência nesta sexta-feira (28)

Os candidatos à Presidência da República tiveram agendas movimentadas nesta sexta-feira (28), com atividades em diversas cidades do país. Entre os compromissos, destacaram-se caminhadas, debates, entrevistas e encontros com apoiadores.

Renan Santos (Missão) esteve em Belo Horizonte, onde visitou a Favela do Taquaril, participou de ações no centro da cidade, concedeu entrevista à imprensa e se reuniu com integrantes do partido em um congresso estadual.

Romeu Zema (Novo) cumpriu agenda em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde se encontrou com lideranças evangélicas. Ele reafirmou que, se eleito, pretende acabar com as apostas esportivas (bets) e ouviu relatos sobre os impactos do vício em apostas nas famílias.

Ronaldo Caiado (PSD) esteve no Rio de Janeiro e destacou, em evento com empresários e estudantes, que pretende resgatar a reforma trabalhista e promover cortes de cargos e salários no funcionalismo público, caso seja eleito. Ele também comentou sobre possíveis alternativas para a jornada de trabalho 6×1.

Rui Costa Pimenta (PCO) participou de programa na Causa Operária TV e se reuniu com a coordenação de campanha. Ele viaja ainda hoje para o Rio Grande do Sul, onde dará sequência às atividades eleitorais.

Samara Martins (UP) realizou caminhada no centro de São Paulo e participou de debates na Faculdade de Direito da USP e na Universidade Zumbi dos Palmares.

Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) não tiveram compromissos públicos nesta sexta-feira.

Augusto Cury (Avante) participou de sabatina promovida por O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro.

Edmilson Costa (PCB) esteve no Rio de Janeiro, onde fez panfletagem na porta da Petrobras e participou do lançamento de um livro. Ele defendeu o fim da escala 6×1 e sugeriu a estatização do ensino universitário privado, visando oferecer ensino gratuito e de qualidade.

Flávio Bolsonaro (PL) participou de sabatina na TV Globo durante a noite.

Hertz Dias (PSTU) realizou panfletagem no centro de Natal, participou de mobilização de trabalhadores da saúde e se encontrou com apoiadores. Ele defende o fim da escala 6×1 e a redução da jornada de trabalho sem perda de salário ou direitos.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caminhou pelo centro de Salvador e afirmou que, se reeleito, pretende ampliar investimentos em políticas educacionais, com foco em cursos estratégicos para o desenvolvimento tecnológico do país.

A ordem de apresentação dos candidatos segue rodízio alfabético. A cobertura contou com a colaboração de jornalistas em diferentes regiões do Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br