Justiça do RJ autoriza governo a assumir clube e pousada ligados ao tráfico

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou o governo estadual a assumir temporariamente o Várzea Country Clube, localizado na capital, e a Pousada Menino do Rio, em Búzios. A decisão, emitida pelo juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa, atendeu a um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Segundo investigações da polícia, tanto o clube quanto a pousada teriam sido utilizados para lavagem de aproximadamente R$ 11 milhões por organizações ligadas ao tráfico de drogas. O Várzea Country Clube teria sido tomado pelo Comando Vermelho em 2023 e usado para encontros e festas da facção.

Com a decisão, a posse do clube será imediata, permitindo que suas estruturas esportivas e de lazer possam ser aproveitadas pela comunidade local, beneficiando cerca de 70 mil moradores dos bairros de Água Santa, Piedade e Quintino Bocaiúva.

Já a Pousada Menino do Rio será transferida ao Estado de forma gradual, pois ainda está em funcionamento. Para evitar prejuízos aos hóspedes e funcionários, o juiz determinou que o governo apresente um plano de transição, garantindo a continuidade dos serviços e a proteção dos direitos trabalhistas.

A Procuradoria-Geral do Estado tem até 30 dias para indicar os órgãos responsáveis pela administração dos espaços, sendo a Polícia Civil a principal destinatária das instalações.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br