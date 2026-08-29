Homem é preso por tráfico de drogas em Cambé

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas na noite de sexta-feira (28), durante uma ação da Polícia Militar na Rua Salmos, região do Mutirão, em Cambé. A ocorrência foi registrada por volta das 19h26 após uma denúncia anônima indicar que um estabelecimento comercial estaria sendo utilizado para a venda de entorpecentes.

Equipes da Rádio Patrulha (RPA) e da Rotam, da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), foram até o endereço para verificar as informações.

Policiais teriam visto suspeito manipulando porções

Segundo o relatório da Polícia Militar, durante as diligências, os policiais passaram em frente ao estabelecimento e observaram, através da fachada de vidro, um homem manipulando porções de substâncias que apresentavam características semelhantes a entorpecentes.

Diante da situação, as equipes realizaram a abordagem e iniciaram buscas no imóvel.

Durante a averiguação, foram encontradas diversas porções de substâncias análogas à cocaína e à maconha, além de dinheiro em espécie.

Máquinas de cartão e celulares também foram apreendidos

De acordo com a PM, os policiais também localizaram aparelhos celulares e duas máquinas utilizadas para pagamentos com cartão.

A quantidade e o peso total das drogas apreendidas não foram informados no relatório divulgado pela corporação.

O dinheiro encontrado no estabelecimento também foi recolhido, mas o valor não foi especificado.

Suspeito foi levado à Central de Flagrantes

Após a localização dos materiais, o homem recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com as drogas e demais objetos apreendidos, onde a ocorrência ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais.

Conforme o balanço divulgado pela Polícia Militar, a ocorrência terminou com um homem preso, além da apreensão de drogas, dinheiro e duas máquinas de cartão.

O caso deverá seguir sob investigação. A prisão em flagrante não representa condenação definitiva, e o investigado tem direito à defesa durante o andamento do processo.

Denúncia anônima ajudou na ação policial

A ocorrência teve início a partir de uma denúncia encaminhada às forças de segurança. Informações repassadas pela população podem auxiliar a polícia na identificação de locais utilizados para atividades criminosas.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181. Em situações de emergência ou quando um crime estiver acontecendo, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.

O Corpo de Bombeiros atende pelo telefone 193.

Segurança nos bairros de Cambé

Ações de patrulhamento da Polícia Militar fazem parte da rotina de bairros de Cambé e incluem abordagens, averiguação de denúncias e operações realizadas por equipes da Rádio Patrulha e da Rotam.

Na ocorrência desta sexta-feira, a denúncia apresentada à polícia foi o ponto de partida para a averiguação que terminou com a prisão do suspeito e a apreensão dos materiais.

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Fonte: Polícia Militar do Paraná – 2º CRPM / 11ª CIPM.