Veja a agenda dos candidatos à Presidência neste fim de semana

Os principais candidatos à Presidência da República cumprem agendas diversas neste fim de semana, com compromissos que incluem sabatinas, eventos políticos, caminhadas, carreatas e encontros com apoiadores em diferentes regiões do país.

Romeu Zema (Novo) visita a cidade de Feliz (RS) para avaliar o local onde uma ponte caiu duas vezes e apresentar propostas sobre infraestrutura e os efeitos do fenômeno El Niño. Em Canoas (RS), Zema participa de um encontro com mulheres do partido Novo.

Ronaldo Caiado (PSD) estará na tradicional Festa do Peão em Barretos (SP) no sábado.

Rui Costa Pimenta (PCO) marca presença no lançamento de sua candidatura no Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre (RS), também no sábado.

Samara Martins (UP) realiza caminhada em Mauá (SP) e, em seguida, participa de atividades com a Associação dos Moradores da Comunidade Spama, na zona noroeste de São Paulo.

Augusto Cury (Avante) participa de uma sabatina na TV Globo.

Flávio Bolsonaro (PL) cumpre agenda em Angra dos Reis (RJ) neste sábado, com concentração de carreata no km 41 da Rodovia Gov. Mário Covas às 13h e, às 15h, uma barqueata no Marinas do Atlântico.

Hertz Dias (PSTU) visita a Ocupação da Residência Feminina e participa de uma roda de conversa sobre cultura e arte na sede do PSTU.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa do evento “Mulheres com Lula” no centro de Belo Horizonte (MG) neste sábado.

Renan Santos (Missão) promove carreata e adesivaço na praça Charles Miller, em São Paulo.

A candidata Clariana Barão (DC) não tem compromissos públicos neste fim de semana. Já Edmilson Costa (PCB) e Wilson Grassi (Democrata) não divulgaram suas agendas até o momento.

A ordem de apresentação dos candidatos segue rodízio alfabético diário.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br