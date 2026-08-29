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Isaquias Queiroz conquista ouro no Mundial de Canoagem C1 500m na Polônia

Isaquias Queiroz conquista o ouro no Mundial de Canoagem C1 500m em Poznan, Polônia, e alcança sua quinta vitória nesta prova.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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O atleta brasileiro Isaquias Queiroz voltou a brilhar no cenário internacional da canoagem ao conquistar o título mundial na prova C1 500 metros, neste sábado (29), em Poznan, na Polônia. O baiano completou o percurso em 1 minuto, 46 segundos e 8 centésimos, garantindo o lugar mais alto do pódio.

Com essa vitória, Isaquias soma cinco ouros mundiais na prova do C1 500m, tendo vencido anteriormente em 2013, 2014, 2018, 2022 e agora em 2026. No total, o canoísta já conquistou 15 medalhas em mundiais, sendo oito de ouro, uma de prata e seis de bronze.

No pódio, o brasileiro foi acompanhado pelo tcheco Martin Fuksa, que ficou com a prata, e pelo chinês Bowen Ji, que levou o bronze. A prova do C1 500m, no entanto, não faz parte do programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, onde a disputa individual será apenas no C1 1000m, modalidade em que Isaquias não subiu ao pódio nesta edição do mundial.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#ATLETISMO#C1 500m#Canoagem#esporte#Isaquias Queiroz#medalha de ouro#Mundial de Canoagem#Polônia
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