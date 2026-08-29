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Daniel Cargnin conquista ouro no Grand Slam de Judô em Lausanne

Daniel Cargnin conquista ouro no Grand Slam de Judô em Lausanne após vitória emocionante sobre russo na final. Brasileiro soma dez medalhas no circuito.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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O judoca brasileiro Daniel Cargnin garantiu a medalha de ouro no Grand Slam de Judô em Lausanne, na Suíça, neste sábado. O atleta venceu o russo Danil Lavrentev na final, conseguindo um ippon nos instantes finais da luta, após passar a maior parte do combate em desvantagem.

Na estreia, Cargnin avançou após a desclassificação do georgiano Mikheili Bakhbakhashvli. Na sequência, superou o turco Ibrahim Demiral, que foi excluído após receber três penalidades durante o golden score. Nas quartas de final, o brasileiro venceu Kazbek Naguchev, dos Emirados Árabes Unidos, com um yuko. Já na semifinal, derrotou Said-Magomed Khalidov ao aplicar um waza-ari no golden score.

Com este resultado, Daniel Cargnin soma seu segundo título de Grand Slam, sendo o primeiro conquistado em Brasília, em 2019. O atleta, que já foi vice-campeão mundial em 2025 e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, chega agora a dez medalhas no Circuito Mundial de Judô.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Brasil#competição internacional#Daniel Cargnin#Esportes#Grand Slam#judô#Lausanne#medalha de ouro
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