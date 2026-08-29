Daniel Cargnin conquista ouro no Grand Slam de Judô em Lausanne

O judoca brasileiro Daniel Cargnin garantiu a medalha de ouro no Grand Slam de Judô em Lausanne, na Suíça, neste sábado. O atleta venceu o russo Danil Lavrentev na final, conseguindo um ippon nos instantes finais da luta, após passar a maior parte do combate em desvantagem.

Na estreia, Cargnin avançou após a desclassificação do georgiano Mikheili Bakhbakhashvli. Na sequência, superou o turco Ibrahim Demiral, que foi excluído após receber três penalidades durante o golden score. Nas quartas de final, o brasileiro venceu Kazbek Naguchev, dos Emirados Árabes Unidos, com um yuko. Já na semifinal, derrotou Said-Magomed Khalidov ao aplicar um waza-ari no golden score.

Com este resultado, Daniel Cargnin soma seu segundo título de Grand Slam, sendo o primeiro conquistado em Brasília, em 2019. O atleta, que já foi vice-campeão mundial em 2025 e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, chega agora a dez medalhas no Circuito Mundial de Judô.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br