Flamengo supera Ferroviária por 1 a 0 e larga na frente nas quartas do Brasileirão Feminino

O Flamengo saiu na frente nas quartas de final do Brasileirão Feminino ao vencer a Ferroviária por 1 a 0 na tarde deste sábado (29), no estádio Luso-Brasileiro. A partida, transmitida ao vivo pela TV Brasil, foi decidida logo no início do jogo. Aos 3 minutos, Cristiane avançou pela esquerda e cruzou para a área. Mariana aproveitou uma falha da defesa adversária e marcou o único gol da partida.

Na fase de classificação, a Ferroviária vinha de uma sequência de nove jogos sem perder e terminou em quarto lugar, somando 31 pontos. O Flamengo, por sua vez, fechou a primeira fase em quinto, com 30 pontos, e também estava invicto há três partidas.

O confronto de volta entre Flamengo e Ferroviária está marcado para o próximo sábado (5), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O jogo também será transmitido pela TV Brasil.

Em outro duelo das quartas, Grêmio e São Paulo empataram sem gols no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo de volta será no dia 5 de setembro, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Quem vencer avança para a semifinal e, em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Os jogos restantes das quartas de final acontecem na segunda-feira (31). Cruzeiro e Corinthians se enfrentam às 19h15, no Independência, em Belo Horizonte. Bahia e Palmeiras jogam às 21h30, abrindo o confronto entre as equipes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br