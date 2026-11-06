Lula anuncia criação do Ministério da Segurança Pública por MP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, nesta quinta-feira (5), que vai criar o Ministério da Segurança Pública por meio de uma Medida Provisória (MP). O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo com o deputado federal André Janones (Rede-MG), após a aprovação da PEC da Segurança Pública no Senado.

Lula explicou que a nova pasta terá como foco fortalecer o combate ao crime organizado e ampliar a coordenação entre União, estados e municípios nas políticas de segurança. O presidente destacou que a criação do ministério é uma resposta à necessidade de enfrentar o tráfico de armas, munições e explosivos, além de sufocar financeiramente organizações criminosas e milícias.

Segundo Lula, a medida também pretende reforçar a segurança nos presídios e aprimorar o Programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado em maio deste ano. A expectativa é que a nova estrutura facilite a integração de esforços e recursos para enfrentar os desafios da segurança pública no país.

As Medidas Provisórias têm efeito imediato, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional para se tornarem leis permanentes. O prazo inicial de vigência é de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias caso a votação não seja concluída.

A criação do Ministério da Segurança Pública era uma promessa antiga de Lula, que ganhou força durante a campanha eleitoral e agora avança como prioridade do governo federal.

O tema da segurança pública está em destaque no cenário nacional e impacta diretamente a vida dos brasileiros, especialmente em regiões que enfrentam altos índices de criminalidade. A expectativa é que a nova pasta contribua para ações mais eficazes e coordenadas no combate à violência.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br