 Pular para o conteúdo
sábado, 7 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Documentário ‘O Projeto’ expõe colonialismo europeu e provoca debate
Ver últimas
Politica

Lula anuncia criação do Ministério da Segurança Pública por MP

Lula confirma criação do Ministério da Segurança Pública via MP para reforçar o combate ao crime organizado. Veja detalhes e o que muda.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
Politica
PublicidadeClinica Matéria
Lula anuncia criação do Ministério da Segurança Pública por MP
Lula anuncia criação do Ministério da Segurança Pública por MP
Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, nesta quinta-feira (5), que vai criar o Ministério da Segurança Pública por meio de uma Medida Provisória (MP). O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo com o deputado federal André Janones (Rede-MG), após a aprovação da PEC da Segurança Pública no Senado.

Lula explicou que a nova pasta terá como foco fortalecer o combate ao crime organizado e ampliar a coordenação entre União, estados e municípios nas políticas de segurança. O presidente destacou que a criação do ministério é uma resposta à necessidade de enfrentar o tráfico de armas, munições e explosivos, além de sufocar financeiramente organizações criminosas e milícias.

Segundo Lula, a medida também pretende reforçar a segurança nos presídios e aprimorar o Programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado em maio deste ano. A expectativa é que a nova estrutura facilite a integração de esforços e recursos para enfrentar os desafios da segurança pública no país.

As Medidas Provisórias têm efeito imediato, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional para se tornarem leis permanentes. O prazo inicial de vigência é de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias caso a votação não seja concluída.

A criação do Ministério da Segurança Pública era uma promessa antiga de Lula, que ganhou força durante a campanha eleitoral e agora avança como prioridade do governo federal.

O tema da segurança pública está em destaque no cenário nacional e impacta diretamente a vida dos brasileiros, especialmente em regiões que enfrentam altos índices de criminalidade. A expectativa é que a nova pasta contribua para ações mais eficazes e coordenadas no combate à violência.

Continue acompanhando as novidades sobre segurança pública e participe deixando sua opinião nos comentários ou compartilhando esta notícia em suas redes sociais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#Brasil#crime organizado#GOVERNO FEDERAL#lula#MEDIDA PROVISÓRIA#Ministério da Segurança Pública#PEC da Segurança#segurança pública
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress