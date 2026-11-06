Banco Central do Paraguai intervém no Ueno Bank e anuncia pagamento a correntistas

Banco digital tinha cerca de 2,9 milhões de clientes. A primeira rodada de pagamentos contempla quem tinha até 10 milhões de guaranis em depósitos e atende aos critérios do regulador.

O Banco Central do Paraguai (BCP) anunciou nesta quinta-feira (5) o início do pagamento da garantia de depósitos a um primeiro grupo de clientes do Ueno Bank. O banco digital, que tinha cerca de 2,9 milhões de clientes, entrou em processo de resolução bancária depois que seu índice de solvência caiu para menos da metade do mínimo exigido. Banco Central do Paraguai · Agência EFE

A intervenção foi decidida por unanimidade pela diretoria do BCP na segunda-feira (2) e divulgada no dia seguinte. Segundo o regulador, o problema ficou evidente após ajustes nas demonstrações financeiras do Ueno. Com a abertura do processo de resolução, a equipe de intervenção passou a verificar a situação patrimonial do banco e a preservar seus ativos. O BCP afirmou que a medida responde à situação específica da instituição. Comunicado sobre a intervenção

Quem recebe primeiro

A primeira rodada atende clientes que tinham até 10 milhões de guaranis no total, estavam sem dívidas com o Ueno e têm conta ativa em outro banco ou financeira no Paraguai. Quem cumprir os três requisitos receberá o valor integral dos depósitos. O BCP informou que divulgará pelos canais oficiais as orientações para os próximos grupos. Comunicado sobre os pagamentos

O teto do Fundo de Garantia de Depósitos é de 228,3 milhões de guaranis por titular na instituição, considerando a soma dos depósitos cobertos. Para os saldos acima desse limite, o Banco Central informou que buscará mecanismos de proteção previstos em lei. O valor que poderá ser recuperado acima do teto ainda depende do andamento do processo. Regras da garantia de depósitos

Ministério Público investiga operações de crédito

O Ministério Público do Paraguai anunciou na quarta-feira (4) a imputação de 27 pessoas ligadas ao Ueno Bank e a empresas relacionadas à instituição. Os promotores investigam se empréstimos e operações de cheque especial concedidos a empresas vinculadas ao banco entre 2025 e 2026 seguiram os critérios de avaliação de risco. Segundo a Promotoria, essas operações teriam comprometido os ativos da instituição. Ministério Público do Paraguai