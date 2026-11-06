Prazo para solicitar isenção do IPTU 2027 em Cambé termina dia 30

Moradores de Cambé que desejam pedir ou renovar a isenção total ou parcial do IPTU para o ano de 2027 têm até o dia 30 de novembro para protocolar o pedido. O benefício, previsto na Lei Municipal nº 1.953/2005, é voltado a pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência, aposentados, pensionistas e famílias em situação de vulnerabilidade social, desde que possuam apenas um imóvel e residam nele.

O primeiro pedido de isenção deve ser apresentado na Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Rua Pará, 264, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. Para quem já é beneficiário, a renovação deve ser feita diretamente no CRAS de referência do contribuinte, facilitando o acesso ao serviço e tornando o processo mais ágil para a população.

Segundo a Secretaria de Fazenda, o benefício não é automático e precisa ser solicitado anualmente para que a situação socioeconômica da família seja reavaliada. A descentralização do atendimento, com a inclusão dos CRAS, permite que mais moradores tenham acesso ao direito sem precisar se deslocar até o centro da cidade.

Aqueles que não fizerem o pedido dentro do prazo perderão a possibilidade de obter a isenção para o exercício de 2027. O secretário municipal de Fazenda, Gabriel Cândido, reforça a importância de buscar atendimento antes do dia 30 de novembro para garantir o benefício.

Os CRAS de Cambé estão distribuídos pelos bairros Ana Rosa, Campos Verdes, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Francisco e Tarobá, oferecendo atendimento próximo à residência dos contribuintes.

Em anos anteriores, a espera pela análise e concessão do benefício gerava filas e deslocamentos longos, mas a descentralização trouxe mais comodidade e rapidez para os moradores, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Fazenda ou com o CRAS mais próximo. Não deixe para a última hora e garanta seus direitos!

Fonte: www.cambe.pr.gov.br