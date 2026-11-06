 Pular para o conteúdo
sábado, 7 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Documentário ‘O Projeto’ expõe colonialismo europeu e provoca debate
Ver últimas
Cambé

Prazo para solicitar isenção do IPTU 2027 em Cambé termina dia 30

Moradores de Cambé têm até 30/11 para solicitar ou renovar a isenção do IPTU 2027. Veja quem tem direito e como fazer o pedido.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
CambéDestaques
PublicidadeClinica Matéria
Prazo para solicitar isenção do IPTU 2027 em Cambé termina dia 30
Prazo para solicitar isenção do IPTU 2027 em Cambé termina dia 30
Compartilhe

Moradores de Cambé que desejam pedir ou renovar a isenção total ou parcial do IPTU para o ano de 2027 têm até o dia 30 de novembro para protocolar o pedido. O benefício, previsto na Lei Municipal nº 1.953/2005, é voltado a pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência, aposentados, pensionistas e famílias em situação de vulnerabilidade social, desde que possuam apenas um imóvel e residam nele.

O primeiro pedido de isenção deve ser apresentado na Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Rua Pará, 264, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. Para quem já é beneficiário, a renovação deve ser feita diretamente no CRAS de referência do contribuinte, facilitando o acesso ao serviço e tornando o processo mais ágil para a população.

Segundo a Secretaria de Fazenda, o benefício não é automático e precisa ser solicitado anualmente para que a situação socioeconômica da família seja reavaliada. A descentralização do atendimento, com a inclusão dos CRAS, permite que mais moradores tenham acesso ao direito sem precisar se deslocar até o centro da cidade.

Aqueles que não fizerem o pedido dentro do prazo perderão a possibilidade de obter a isenção para o exercício de 2027. O secretário municipal de Fazenda, Gabriel Cândido, reforça a importância de buscar atendimento antes do dia 30 de novembro para garantir o benefício.

Os CRAS de Cambé estão distribuídos pelos bairros Ana Rosa, Campos Verdes, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Francisco e Tarobá, oferecendo atendimento próximo à residência dos contribuintes.

Em anos anteriores, a espera pela análise e concessão do benefício gerava filas e deslocamentos longos, mas a descentralização trouxe mais comodidade e rapidez para os moradores, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Fazenda ou com o CRAS mais próximo. Não deixe para a última hora e garanta seus direitos!

Fonte: www.cambe.pr.gov.br

Tags
#benefício social#cambé#CRAS#imposto#IPTU#isenção#Secretaria de Fazenda#vulnerabilidade social
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress