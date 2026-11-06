Duda Ribeiro conquista prata no skate street na Olimpíada da Juventude

A skatista brasileira Duda Ribeiro garantiu a medalha de prata na modalidade skate street durante a Olimpíada da Juventude, realizada nesta quinta-feira (5) em Dacar, Senegal. Duda somou 138,28 pontos na final, ficando atrás apenas da chinesa Zhu Yuanling, que levou o ouro, e à frente da canadense Evie Pritchard, medalhista de bronze.

Moradora de Maricá, Duda destacou o apoio do público presente no complexo Tour de l’Oeuf e contou com a torcida especial da medalhista olímpica Rayssa Leal, que enviou mensagens de incentivo à jovem atleta. “A torcida faz toda a diferença quando estou competindo”, afirmou Duda, agradecendo também pelo suporte de Rayssa.

Esta é a terceira medalha do Brasil na competição. Antes de Duda, Clarisse Vallim conquistou o ouro no judô e Ana Júlia Amaral faturou o bronze na natação. A delegação brasileira conta com 35 atletas, sendo 13 mulheres, participando de diversas modalidades em Dacar.

Duda Ribeiro já havia se destacado ao conquistar o ouro nos Jogos Sul-Americanos, realizados no mês passado na Argentina. Para o consultor técnico da seleção de street, Rogério Manosa Mancha, o resultado de Duda mostra o rápido desenvolvimento da atleta, que começou no skate após assistir às Olimpíadas de Tóquio.

Os Jogos Olímpicos da Juventude reúnem cerca de 2.700 atletas de 207 países até o dia 13 de novembro. O desempenho dos jovens brasileiros reforça a presença do país nas principais competições internacionais e inspira novos talentos do esporte nacional.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br