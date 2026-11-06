 Pular para o conteúdo
sábado, 7 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Documentário ‘O Projeto’ expõe colonialismo europeu e provoca debate
Ver últimas
Esportes

Duda Ribeiro conquista prata no skate street na Olimpíada da Juventude

Duda Ribeiro conquista prata no skate street na Olimpíada da Juventude em Dacar. Saiba mais sobre o desempenho dos atletas brasileiros.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
Esportes
PublicidadeClinica Matéria
Duda Ribeiro conquista prata no skate street na Olimpíada da Juventude
Duda Ribeiro conquista prata no skate street na Olimpíada da Juventude
Compartilhe

A skatista brasileira Duda Ribeiro garantiu a medalha de prata na modalidade skate street durante a Olimpíada da Juventude, realizada nesta quinta-feira (5) em Dacar, Senegal. Duda somou 138,28 pontos na final, ficando atrás apenas da chinesa Zhu Yuanling, que levou o ouro, e à frente da canadense Evie Pritchard, medalhista de bronze.

Moradora de Maricá, Duda destacou o apoio do público presente no complexo Tour de l’Oeuf e contou com a torcida especial da medalhista olímpica Rayssa Leal, que enviou mensagens de incentivo à jovem atleta. “A torcida faz toda a diferença quando estou competindo”, afirmou Duda, agradecendo também pelo suporte de Rayssa.

Esta é a terceira medalha do Brasil na competição. Antes de Duda, Clarisse Vallim conquistou o ouro no judô e Ana Júlia Amaral faturou o bronze na natação. A delegação brasileira conta com 35 atletas, sendo 13 mulheres, participando de diversas modalidades em Dacar.

Duda Ribeiro já havia se destacado ao conquistar o ouro nos Jogos Sul-Americanos, realizados no mês passado na Argentina. Para o consultor técnico da seleção de street, Rogério Manosa Mancha, o resultado de Duda mostra o rápido desenvolvimento da atleta, que começou no skate após assistir às Olimpíadas de Tóquio.

Os Jogos Olímpicos da Juventude reúnem cerca de 2.700 atletas de 207 países até o dia 13 de novembro. O desempenho dos jovens brasileiros reforça a presença do país nas principais competições internacionais e inspira novos talentos do esporte nacional.

Continue acompanhando as conquistas dos atletas brasileiros e compartilhe sua opinião nos comentários ou siga o Portal Cambé nas redes sociais para mais novidades do esporte.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#atletas brasileiros#Brasil#Dacar#Duda Ribeiro#esporte#Olimpíada da Juventude#prata#skate street
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress