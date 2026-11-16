Quina e Dupla Sena têm estimativas acima de R$ 13 milhões; confira os concursos, os valores das apostas e a programação

As loterias desta segunda-feira, 16 de novembro de 2026, têm a Quina e a Dupla Sena como destaques. O concurso 7169 da Quina oferece prêmio estimado em R$ 13,5 milhões, enquanto a Dupla Sena 3033 tem previsão de R$ 13,3 milhões na faixa principal.

Também estão programados sorteios da Lotofácil, Lotomania, Dia de Sorte e Super Sete. Juntas, essas seis modalidades somam R$ 30,75 milhões em prêmios estimados, conforme os valores apresentados na programação do dia. A agenda inclui ainda a apuração da Loteca, com estimativa de R$ 500 mil.

Loterias de segunda-feira: concursos e prêmios

Os sorteios das seis modalidades numéricas estão previstos para começar a partir das 21h, no horário de Brasília. A Loteca aparece na programação com apuração às 15h45.

Loteria Concurso Prêmio estimado Aposta mínima Horário previsto Lotofácil 3831 R$ 2 milhões R$ 3,50 21h Quina 7169 R$ 13,5 milhões R$ 3,00 21h Lotomania 3000 R$ 600 mil R$ 3,00 21h Dupla Sena 3033 R$ 13,3 milhões R$ 3,00 21h Dia de Sorte 1349 R$ 900 mil R$ 2,50 21h Super Sete 923 R$ 450 mil R$ 3,00 21h Loteca 1283 R$ 500 mil R$ 4,00 15h45 — apuração

Os valores são estimativas para as faixas principais. A premiação definitiva e a quantidade de ganhadores serão conhecidas após os sorteios e a divulgação do rateio.

Como apostar nas loterias

As apostas podem ser registradas em casas lotéricas credenciadas em todo o Brasil ou pelos canais digitais oficiais, como o Portal Loterias Online da Caixa e o aplicativo Loterias Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos. Nos canais digitais, é necessário realizar cadastro.

Antes de concluir a compra, o apostador deve conferir o número do concurso e o prazo de encerramento informado no canal utilizado. O horário do sorteio não deve ser confundido com o limite para registrar o jogo.

Lotofácil: aposta simples com 15 números

Na Lotofácil 3831, o prêmio estimado é de R$ 2 milhões. Para fazer uma aposta simples, o jogador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis, pagando R$ 3,50. Há premiação para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Quina: R$ 13,5 milhões no concurso 7169

A Quina tem a maior estimativa entre as modalidades relacionadas para esta segunda-feira. O jogo mínimo custa R$ 3,00, com a escolha de cinco números entre 80. Além dos cinco acertos, a modalidade premia apostas com dois, três ou quatro números corretos.

Lotomania: concurso 3000 tem R$ 600 mil

Na Lotomania, o apostador marca 50 números no volante. A aposta custa R$ 3,00, e o concurso 3000 tem estimativa de R$ 600 mil. São premiados os bilhetes com 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum acerto.

Dupla Sena: dois sorteios com o mesmo bilhete

O concurso 3033 da Dupla Sena tem prêmio estimado em R$ 13,3 milhões. A aposta simples custa R$ 3,00, com seis números escolhidos entre 50.

O mesmo bilhete participa de dois sorteios. Há premiação para três, quatro, cinco ou seis acertos em cada um deles.

Dia de Sorte: números e um mês do ano

O Dia de Sorte 1349 oferece estimativa de R$ 900 mil. Na aposta simples, de R$ 2,50, o participante escolhe sete números entre 31 e um Mês de Sorte. A modalidade premia quatro, cinco, seis ou sete acertos, além do mês sorteado.

Super Sete: um número em cada coluna

O Super Sete 923 tem prêmio previsto de R$ 450 mil, com aposta mínima de R$ 3,00. O volante possui sete colunas, cada uma com algarismos de zero a nove. Na aposta simples, o jogador marca um número por coluna, respeitando a posição de cada escolha.

Loteca tem apuração nesta segunda-feira

A Loteca 1283, com estimativa de R$ 500 mil, tem funcionamento diferente das loterias numéricas: o apostador registra palpites sobre os resultados de 14 partidas de futebol.

A aposta mínima custa R$ 4,00 e inclui um duplo, que permite marcar dois resultados possíveis em uma das partidas. A apuração prevista para segunda-feira não significa que as apostas permaneçam abertas até esse horário: a regra geral divulgada pela Caixa prevê encerramento às 14h de sábado.

Resultados das loterias no Portal Cambé

Os leitores poderão acompanhar os resultados e as informações sobre a premiação na editoria de Loterias do Portal Cambé, após a realização dos sorteios e a divulgação dos dados oficiais.