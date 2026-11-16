Yanne, goleira do Bahia, recebe prêmio de craque do ano no futebol feminino

A goleira Yanne, de 23 anos, foi reconhecida como a principal jogadora do futebol feminino brasileiro em 2026 ao conquistar o Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A cerimônia ocorreu na noite de domingo (15), no Museu do Futebol, em São Paulo, e foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.
Envolvida na final do Campeonato Baiano, Yanne não pôde comparecer pessoalmente e foi representada pela diretora de Recursos Humanos do Bahia, Charline Carolino. Além do título de craque do ano, Yanne também foi eleita a melhor goleira da temporada e integrou a seleção das melhores jogadoras do país.
Bahia se destaca em premiações e ações sociais
O Bahia foi outro grande vencedor da noite, levando os prêmios de Melhor Departamento de Futebol Feminino e de Futebol Feminino Contra o Feminicídio. O reconhecimento veio após o clube aderir à campanha “Feminicídio Zero” e promover ações de conscientização durante o Campeonato Brasileiro masculino, em parceria com entidades como a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia e o Fundo de População das Nações Unidas.
Seleção da temporada e outros destaques
O time ideal de 2026 foi formado por jogadoras de clubes como São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. O São Paulo teve maior presença, com quatro atletas e o técnico Thiago Viana eleito o melhor do ano. Entre as finalistas ao prêmio de craque estavam Duda Serrana (São Paulo) e Marília (Cruzeiro).
Na votação popular, Darlene, do Internacional, foi escolhida como craque da torcida, enquanto Kaylane, do Flamengo, foi revelação do ano e Lourdes González, do Vasco, terminou como artilheira com 15 gols. O gol mais bonito ficou com Camila Pini, do Grêmio, por um lance de longa distância contra o Bahia.
Trajetória de Yanne e impacto local
Nascida em Salvador, Yanne iniciou sua carreira no Vitória e passou pela Ferroviária antes de se destacar no Bahia. Em 2026, atingiu 75 jogos pelo clube e foi fundamental na histórica campanha até as semifinais do Brasileirão, inclusive com defesas decisivas em disputas de pênalti. O reconhecimento nacional fortalece a visibilidade do futebol feminino baiano e inspira jovens atletas da região.
Contexto e relevância
O Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas marca um momento importante para o futebol feminino brasileiro, ao valorizar atletas, clubes e iniciativas sociais. O protagonismo de Yanne e do Bahia reforça o crescimento da modalidade e a luta por igualdade de gênero no esporte.
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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br