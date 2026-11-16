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Esportes

Yanne, goleira do Bahia, recebe prêmio de craque do ano no futebol feminino

Yanne, goleira do Bahia, é eleita craque do ano no Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. Veja os destaques e a força do futebol feminino em 2026.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
Esportes
PublicidadeClinica Matéria
Yanne, goleira do Bahia, recebe prêmio de craque do ano no futebol feminino
Yanne, goleira do Bahia, recebe prêmio de craque do ano no futebol feminino
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A goleira Yanne, de 23 anos, foi reconhecida como a principal jogadora do futebol feminino brasileiro em 2026 ao conquistar o Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A cerimônia ocorreu na noite de domingo (15), no Museu do Futebol, em São Paulo, e foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Envolvida na final do Campeonato Baiano, Yanne não pôde comparecer pessoalmente e foi representada pela diretora de Recursos Humanos do Bahia, Charline Carolino. Além do título de craque do ano, Yanne também foi eleita a melhor goleira da temporada e integrou a seleção das melhores jogadoras do país.

Bahia se destaca em premiações e ações sociais

O Bahia foi outro grande vencedor da noite, levando os prêmios de Melhor Departamento de Futebol Feminino e de Futebol Feminino Contra o Feminicídio. O reconhecimento veio após o clube aderir à campanha “Feminicídio Zero” e promover ações de conscientização durante o Campeonato Brasileiro masculino, em parceria com entidades como a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia e o Fundo de População das Nações Unidas.

Seleção da temporada e outros destaques

O time ideal de 2026 foi formado por jogadoras de clubes como São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. O São Paulo teve maior presença, com quatro atletas e o técnico Thiago Viana eleito o melhor do ano. Entre as finalistas ao prêmio de craque estavam Duda Serrana (São Paulo) e Marília (Cruzeiro).

Na votação popular, Darlene, do Internacional, foi escolhida como craque da torcida, enquanto Kaylane, do Flamengo, foi revelação do ano e Lourdes González, do Vasco, terminou como artilheira com 15 gols. O gol mais bonito ficou com Camila Pini, do Grêmio, por um lance de longa distância contra o Bahia.

Trajetória de Yanne e impacto local

Nascida em Salvador, Yanne iniciou sua carreira no Vitória e passou pela Ferroviária antes de se destacar no Bahia. Em 2026, atingiu 75 jogos pelo clube e foi fundamental na histórica campanha até as semifinais do Brasileirão, inclusive com defesas decisivas em disputas de pênalti. O reconhecimento nacional fortalece a visibilidade do futebol feminino baiano e inspira jovens atletas da região.

Contexto e relevância

O Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas marca um momento importante para o futebol feminino brasileiro, ao valorizar atletas, clubes e iniciativas sociais. O protagonismo de Yanne e do Bahia reforça o crescimento da modalidade e a luta por igualdade de gênero no esporte.

Quer saber mais sobre o futebol feminino e as conquistas das atletas da região? Deixe seu comentário, compartilhe a notícia e siga o Portal Cambé nas redes sociais para ficar por dentro das novidades.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#Bahia#destaques 2026#esporte#Futebol Feminino#igualdade de gênero#Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas#seleção da temporada#Yanne
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

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