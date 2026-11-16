Caixa inicia pagamento do Bolsa Família de novembro

A Caixa Econômica Federal começou nesta segunda-feira (16) a liberar a parcela de novembro do Bolsa Família para os beneficiários com NIS final 1. Ao todo, 19,1 milhões de famílias em todo o país devem receber o benefício neste mês.

O valor total destinado ao programa chega a R$ 15 bilhões, reflexo do reajuste recente nos repasses. O calendário segue o modelo tradicional, mas, devido aos impactos do fenômeno El Niño, o governo concentrou os pagamentos em três dias até dezembro.

Moradores de 112 municípios de oito estados, que enfrentam situações de emergência ou calamidade pública, recebem o crédito de forma unificada, independentemente do final do NIS. Entre os estados beneficiados estão Paraná, Amazonas, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Sergipe.

O cronograma segue com pagamentos para NIS final 2 na terça-feira (17) e, na quarta-feira (18), todos os demais finais recebem o benefício.

Valores e adicionais do Bolsa Família

O valor mínimo do benefício, após o reajuste, é de R$ 691. Além disso, há adicionais: mães de bebês de até seis meses recebem seis parcelas de R$ 58; famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos recebem um acréscimo de R$ 58; já famílias com crianças de até 6 anos têm direito a um adicional de R$ 173.

Regra de proteção e mudanças recentes

Desde junho de 2023, a regra de proteção permite que famílias que aumentarem a renda recebam metade do benefício por até dois anos, desde que cada membro tenha renda de até meio salário mínimo. Para quem entrou na regra até maio de 2025, o tempo permanece de dois anos; para novos casos, é de um ano.

Outra mudança importante é que, desde 2024, não há mais desconto do Seguro Defeso para beneficiários do Bolsa Família, conforme estabelecido pela Lei 14.601/2023.

Como consultar o benefício

Os beneficiários podem verificar datas, valores e detalhes das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para celulares.

Contexto local e impacto

O Bolsa Família é fundamental para milhares de famílias em todo o Brasil, especialmente em regiões afetadas por desastres naturais ou dificuldades econômicas, como ocorre em diversos municípios do Paraná. O programa garante renda mínima e proteção social, contribuindo para a segurança alimentar e o bem-estar das comunidades.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br