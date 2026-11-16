O Departamento de Economia da Universidade Estadual de Londrina (UEL) promoveu, entre 11 e 13 de novembro de 2026, uma intensa programação acadêmica que reuniu quatro eventos de destaque na área de Ciências Econômicas. A iniciativa envolveu a 31ª Semana de Economia (SEMECO), o XVIII Encontro de Economia Paranaense (ECOPAR), o 3rd Latin American Dialogues e o VII International Meeting on Economic Theory and Applied Economics.

Durante três dias, estudantes, professores, pesquisadores e profissionais participaram de atividades voltadas ao aprimoramento acadêmico, debates sobre temas econômicos atuais e troca de experiências entre instituições e especialistas de diferentes regiões e países. Segundo a professora Irene Domenes Zapparoli, coordenadora do colegiado do curso, a realização conjunta dos eventos aproximou a formação universitária dos desafios do mercado de trabalho, estimulando a integração entre ensino, pesquisa e atuação profissional.

Eventos destacam formação e desafios econômicos

A 31ª SEMECO teve como foco ampliar o contato dos estudantes com questões contemporâneas da economia, incentivando discussões que vão além da sala de aula. Já o XVIII ECOPAR concentrou-se no desenvolvimento econômico regional, reunindo pesquisadores interessados nas transformações da economia paranaense. Os eventos internacionais trouxeram debates sobre teoria econômica e aplicações práticas, fortalecendo o intercâmbio de ideias entre universidades do Brasil e do exterior.

Competição e produção acadêmica valorizam estudantes

Entre as atividades, o EconoChallenge se destacou ao desafiar os alunos a aplicar conhecimentos econômicos em situações práticas, estimulando raciocínio estratégico e tomada de decisão. Outro ponto alto foi o concurso de trabalhos acadêmicos com o tema “ENADE 2006 a 2026, Mercado de Trabalho e Curso de Ciências Econômicas da UEL”. Os estudantes premiados apresentaram análises sobre a relação entre formação universitária e inserção profissional, utilizando a Teoria da Sinalização para discutir o papel do diploma na redução da assimetria de informações no mercado.

Reconhecimento institucional e impacto local

O Conselho Regional de Economia do Paraná (CORECON-PR) apoiou as premiações, reforçando a importância da aproximação entre universidade e entidades profissionais. O conselheiro Emerson Guzzi Zuan Esteves participou da entrega dos prêmios, destacando o incentivo à formação qualificada dos futuros economistas.

Compromisso com a formação e o desenvolvimento regional

A realização simultânea dos quatro eventos consolida o Departamento de Economia da UEL como referência em produção e difusão do conhecimento econômico. A iniciativa também evidencia a relevância da universidade para o desenvolvimento regional e a preparação de profissionais aptos a enfrentar os desafios do mercado de trabalho e da sociedade.

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Fonte: operobal.uel.br