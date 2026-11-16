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Londrina abre 278 vagas de emprego em diversos setores

Londrina oferece 278 vagas de emprego em vários setores. Veja como participar do processo seletivo e garanta sua chance no mercado de trabalho local.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Londrina abre 278 vagas de emprego em diversos setores
Londrina abre 278 vagas de emprego em diversos setores
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A partir desta segunda-feira (16), a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina disponibiliza 278 vagas de emprego para moradores da cidade e região. Do total, 273 oportunidades são abertas ao público em geral e cinco são reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) ou trabalhadores em reabilitação.

As vagas abrangem diferentes áreas, incluindo comércio, serviços, indústria e funções administrativas. Entre os destaques está a função de repositor de mercadorias (aprendiz), com 72 postos disponíveis para quem tem ensino médio incompleto. O salário para essa vaga é de R$ 1.050,00, além de vale-transporte.

Também há 50 vagas para servente de limpeza, com remuneração de R$ 1.900,00 e benefícios, sem exigência de experiência ou escolaridade específica. Para auxiliar de limpeza, são dez vagas com o mesmo salário e benefícios. Já para ajudante de carga e descarga, são ofertadas dez vagas com salário de R$ 2.172,00, exigindo apenas ensino fundamental incompleto e sem necessidade de experiência prévia.

Quem busca oportunidades como porteiro encontra quatro vagas, com salário de R$ 2.415,00, exigindo ensino médio completo e seis meses de experiência. As vagas exclusivas para PCDs e trabalhadores em reabilitação são para vigilante patrimonial, com remuneração de R$ 2.536,00 e ensino fundamental completo como requisito.

Os interessados devem consultar o Mural de Vagas no Portal da Prefeitura de Londrina e, caso encontrem uma função compatível com seu perfil, comparecer pessoalmente à Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, na Rua Pernambuco, 162, próximo ao Terminal Urbano. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, por ordem de chegada e distribuição de senhas. É necessário apresentar documento com foto e CPF.

O Mural de Vagas é uma iniciativa já tradicional em Londrina, facilitando o acesso da população a oportunidades de trabalho e contribuindo para a movimentação do mercado de trabalho local. A cada semana, novas vagas são anunciadas, atendendo à demanda de diferentes segmentos econômicos da cidade.

Para não perder novas oportunidades e ficar por dentro das novidades do mercado de trabalho em Londrina, acompanhe o Portal e compartilhe a informação com quem está em busca de emprego.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

Tags
#Emprego#londrina#mercado de trabalho#oportunidades#PCD#recrutamento#Secretaria do Trabalho#vagas
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Redação Portal Cambé
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