Sonda da NASA alcançará distância de aproximadamente 25,9 bilhões de quilômetros; sinais de rádio levarão 24 horas para percorrer o caminho até a Terra.

Lançada há quase cinco décadas, a Voyager 1 está prestes a alcançar uma distância inédita na exploração espacial. Nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026, a sonda da NASA se tornará o primeiro objeto construído pela humanidade a ficar a um dia-luz da Terra, o equivalente a aproximadamente 25,9 bilhões de quilômetros. Segundo a agência espacial americana, o marco será atingido por volta das 7h16, no horário de Brasília. NASA Science

A distância representa mais um capítulo de uma missão que começou em 1977 e continua fornecendo informações sobre regiões que nenhuma outra geração de sondas conseguiu explorar diretamente. A Voyager 1 é o objeto de fabricação humana mais distante do nosso planeta e permanece em uma missão científica estendida. NASA Science

O que significa estar a um dia-luz da Terra?

Um dia-luz é uma medida de distância: corresponde ao percurso que a luz faz no vácuo durante 24 horas. Como os sinais de rádio também se propagam à velocidade da luz, uma transmissão enviada pela Voyager 1 levará um dia inteiro para chegar à Terra quando a sonda alcançar essa marca.

Na prática, a comunicação exigirá ainda mais paciência das equipes. Um comando enviado da Terra demorará 24 horas para chegar à nave. Uma resposta transmitida imediatamente depois levará outras 24 horas para retornar, totalizando cerca de 48 horas entre o envio e a confirmação. svs.gsfc.nasa.gov

Para comparar, a luz do Sol leva aproximadamente oito minutos e 20 segundos para chegar ao nosso planeta. A Voyager 1 viaja a cerca de 61 mil quilômetros por hora, uma velocidade elevada para os padrões humanos, mas muito inferior à da luz. NASA Science

Uma missão que começou com Júpiter e Saturno

A Voyager 1 foi lançada em 5 de setembro de 1977, com o objetivo de estudar Júpiter e Saturno por meio de sobrevoos. Depois dos encontros com os planetas, seguiu viagem e passou a investigar regiões cada vez mais distantes do Sol.

Em agosto de 2012, tornou-se a primeira nave a entrar no espaço interestelar, atravessando o limite da heliosfera — a bolha de partículas e campos magnéticos produzida pelo Sol. Sua irmã, a Voyager 2, cruzou essa fronteira em 2018. As duas são as únicas sondas que já operaram além dessa região. NASA Science

Economia de energia mantém a exploração

Manter uma nave de 1977 funcionando a bilhões de quilômetros exige adaptações constantes. Com a redução da energia disponível, a equipe precisa escolher quais equipamentos continuarão ligados.

Em abril de 2026, os engenheiros desligaram o instrumento responsável por estudar partículas carregadas de baixa energia da Voyager 1. Segundo o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, a medida foi adotada para economizar energia e prolongar a operação da sonda. NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)

NASA prepara celebração do marco

Para marcar a ocasião, a NASA convidou o público a participar de uma ação simbólica na terça-feira, 17 de novembro, após o pôr do sol. A proposta é usar celulares, lanternas ou iluminação de edifícios para transmitir as letras “VGR”, identificação da Voyager, em código Morse.

A agência também anunciou uma conversa com integrantes da missão para quinta-feira, 19 de novembro, sobre as descobertas das duas sondas e os desafios de mantê-las funcionando. NASA

A Voyager 2 deverá alcançar a distância de um dia-luz da Terra em novembro de 2035. Ela percorreu uma trajetória diferente, que permitiu visitar também Urano e Netuno, enquanto a Voyager 1 seguiu seu caminho rumo ao espaço interestelar após a passagem por Saturno.