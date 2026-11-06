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Londrina recebe final da Copa TCL de Cross Country neste domingo

Londrina recebe a final da Copa TCL de Cross Country neste domingo, com entrada gratuita e destaque para integração familiar. Saiba mais e participe!

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Londrina recebe final da Copa TCL de Cross Country neste domingo
Londrina recebe final da Copa TCL de Cross Country neste domingo
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O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, será palco neste domingo (8) da última etapa da Copa TCL de Cross Country 2026. A competição, organizada por Ernesto Maciel e Kleber Alessandro com apoio da Federação Paranaense de Motociclismo (FRM), encerra a temporada regional reunindo pilotos de toda a região em dez categorias, entre oficiais e trilheiros.

A entrada para o público é gratuita e a expectativa é de receber cerca de 300 pessoas, além de 60 a 80 competidores. Os treinos livres começam pela manhã, divididos em três horários entre 10h e 11h50, enquanto as largadas oficiais ocorrem a partir das 13h, com baterias ao longo da tarde. A premiação dos vencedores está prevista para o fim do evento.

Tradição off-road e participação regional

Londrina volta a sediar uma etapa decisiva do Cross Country, reforçando sua tradição no esporte a motor e sua localização estratégica, que atrai pilotos de cidades como Cambé, Ibiporã, Mandaguari e São Jerônimo da Serra. Cerca de 30 pilotos locais participam da disputa, que utiliza trilhas de terra nos fundos do autódromo, aproveitando a estrutura do complexo esportivo municipal.

Família, superação e inclusão

A etapa final destaca histórias de superação e integração familiar. O londrinense João Alexandre, líder da categoria XC1, encontrou no esporte uma forma de recuperar a saúde mental durante o tratamento contra a depressão. Já Lucas Bussato, de Paranavaí, compete ao lado dos filhos João e Vicente, mostrando que o Cross Country também é um espaço para unir gerações e fortalecer laços familiares.

Inscrições e apoio local

Pilotos interessados ainda podem se inscrever até sexta-feira (6) ou presencialmente no domingo, conforme disponibilidade. O evento conta com o incentivo da Prefeitura de Londrina e da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), reforçando o compromisso do município com o esporte e o lazer.

Contexto e tradição esportiva

Londrina é reconhecida por sua forte ligação com esportes a motor, especialmente nas modalidades off-road. O retorno do Cross Country ao calendário local após anos sem competições reforça o papel da cidade como referência regional e incentiva a participação da comunidade, seja como competidor ou espectador.

Para mais informações e novidades sobre eventos esportivos em Londrina, acompanhe o Portal e compartilhe sua opinião nos comentários ou redes sociais.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

Tags
#autodromo#Competição#Cross Country#esporte local#evento esportivo#familia#londrina#motociclismo
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Redação Portal Cambé
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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