 Pular para o conteúdo
sábado, 7 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Documentário ‘O Projeto’ expõe colonialismo europeu e provoca debate
Ver últimas
Brasil

Justiça libera funcionamento de três casas de apostas no Brasil

Justiça autoriza retorno de três casas de apostas no Brasil após proibição federal. Saiba quais plataformas voltam a operar e os próximos passos do caso.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
BrasilDestaques
PublicidadeClinica Matéria
Justiça libera funcionamento de três casas de apostas no Brasil
Justiça libera funcionamento de três casas de apostas no Brasil
Compartilhe

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede em São Paulo, autorizou nesta semana que três plataformas de apostas esportivas voltem a operar no Brasil. A decisão, concedida em caráter liminar pela desembargadora Adriana Pileggi, beneficia as casas Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online, todas administradas pela CDA Gaming LTDA.

A liberação ocorre após a suspensão das atividades dessas empresas, determinada pelo governo federal em setembro por meio de medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida visava combater o vício em jogos e o endividamento de famílias brasileiras, além de atender a preocupações sobre possíveis ligações do setor com o crime organizado.

Segundo a magistrada, a CDA Gaming possui autorização legal para explorar apostas de quota fixa até dezembro de 2029, mediante pagamento de R$ 30 milhões. Ela destacou que a proibição repentina das atividades, sem indenização, configuraria um prejuízo significativo para a empresa e poderia comprometer a credibilidade dos contratos firmados com o poder público.

A decisão do TRF-3 é restrita à CDA Gaming, mantendo a proibição para outras casas de apostas no país. A Advocacia-Geral da União já anunciou que pretende recorrer da liminar.

O debate sobre a legalização das apostas esportivas segue em pauta no Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o ministro Luiz Fux promoveu uma reunião com representantes do governo, clubes de futebol e entidades do setor para discutir o futuro do segmento no Brasil.

Nos últimos anos, a discussão sobre a regulamentação das apostas ganhou força, especialmente após denúncias de movimentações financeiras suspeitas e o envolvimento de clubes esportivos. A decisão do TRF-3 reacende o debate sobre o equilíbrio entre o controle estatal e o direito das empresas que já investiram no setor.

Continue acompanhando as atualizações sobre o tema e compartilhe sua opinião nos comentários ou siga o Portal Cambé para mais notícias da região e do Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#apostas#Betsul#Brasil#casa de apostas#CDA Gaming#Jogo Online#justiça#regulamentação
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress