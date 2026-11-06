Câmara de Cambé homenageia profissionais que concluíram curso de Libras

A Câmara Municipal de Cambé realizou, nesta quinta-feira (5), uma homenagem aos participantes do primeiro curso básico de Libras direcionado a profissionais da segurança pública e serviços de emergência. A solenidade, que ocorreu no plenário do Legislativo, entregou Moção de Aplauso a 14 profissionais de diferentes órgãos, além do professor, monitores e voluntários envolvidos na formação.

O curso foi criado após uma audiência pública realizada em junho, que discutiu a importância da acessibilidade para a comunidade surda nos atendimentos públicos. Com duração de três meses e aulas semanais, a capacitação aconteceu em uma sala cedida pelo Corpo de Bombeiros de Cambé, reunindo representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SESTRAN e SAMU.

Durante o curso, os participantes aprenderam o vocabulário básico da Língua Brasileira de Sinais, incluindo alfabeto manual, números, dias da semana, profissões e expressões do cotidiano, além de termos ligados à saúde, segurança e situações de emergência.

A vereadora Ellen Affonso (União), autora da Moção de Aplauso, destacou que a iniciativa representa um avanço na inclusão e pode incentivar outros profissionais a buscar o aprendizado de Libras. O comandante da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, capitão Anderson Oliveira, e a comandante do Corpo de Bombeiros de Cambé, tenente Ana Julia Takata, também ressaltaram a importância da formação para o atendimento humanizado à comunidade surda.

Representando a comunidade surda, Nelson Vinicius de Lima Gomes afirmou que o curso aproxima os profissionais da realidade das pessoas com deficiência auditiva, facilitando a comunicação em situações de emergência. O professor Fernando Marquesini, responsável pela formação, enfatizou a necessidade de ampliar o conhecimento de Libras para construir uma sociedade mais inclusiva.

O reconhecimento da Câmara reforça o compromisso de Cambé com a acessibilidade e a inclusão, valorizando iniciativas que promovem o respeito e a dignidade no atendimento público. A expectativa é que a ação inspire mais servidores e setores a buscarem capacitação em Libras, beneficiando toda a comunidade.

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Fonte: www.cambe.pr.leg.br