Chuvas e calor aumentam acidentes com animais peçonhentos no Paraná

Com a chegada do período de chuvas intensas e altas temperaturas no Paraná, cresce o número de acidentes envolvendo animais peçonhentos, especialmente aranhas e escorpiões. A Secretaria de Saúde do Estado alerta que o risco também se estende a abelhas, cobras e lagartas, exigindo atenção redobrada da população.

Esses animais costumam buscar abrigo em locais úmidos, entulhos e áreas com acúmulo de lixo, tornando os ambientes domésticos mais suscetíveis a incidentes. Por isso, a orientação é reforçar a higiene e a limpeza das casas, quintais e terrenos baldios, evitando o acúmulo de materiais que possam servir de esconderijo e alimento para esses bichos.

No Paraná, a maior parte dos registros de acidentes envolve aranhas e escorpiões, mas os demais animais peçonhentos também preocupam, principalmente em regiões urbanas e rurais onde há maior contato com a natureza. Manter o ambiente limpo, vedar frestas e usar equipamentos de proteção ao manusear entulhos são medidas simples que ajudam a prevenir acidentes.

Historicamente, os meses mais quentes e chuvosos trazem aumento nos casos, o que reforça a importância da prevenção. A população deve ficar atenta e procurar atendimento médico imediato em caso de picadas ou contato com animais peçonhentos.

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Fonte: www.saude.pr.gov.br