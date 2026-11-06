Revitalização do Fundo de Vale do Silvino traz lazer e mobilidade a Cambé

A Prefeitura de Cambé entrega neste sábado (7) a revitalização do fundo de vale do Jardim Silvino, um espaço que agora conta com pista de caminhada, iluminação em LED, bancos e paisagismo. A cerimônia de inauguração está marcada para as 9h30, na Rua Manoel Borba Gato, em frente ao salão comunitário, com atividades para crianças, pipoca e futebol.

O projeto inclui mais de 3,6 quilômetros de pista de caminhada, 2 mil m² de novas calçadas, recuperação de meio-fio, instalação de 85 luminárias de LED, além do plantio de grama e árvores. Novos bancos, mesas e lixeiras também foram instalados para tornar o ambiente mais acolhedor. O investimento total foi de aproximadamente R$ 900 mil, com execução da empresa MX Terra Forte Construções e Serviços LTDA.

Mais qualidade de vida para o Jardim Silvino

O novo espaço foi pensado para incentivar a prática de atividades físicas, o lazer em família e a convivência entre os moradores. O local também contribui para a preservação ambiental, beneficiando o ribeirão que corta a região e promovendo sustentabilidade.

Mobilidade urbana e valorização do bairro

A obra segue o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, priorizando o pedestre e melhorando as condições das calçadas e vias. A iniciativa busca tornar as ruas mais atrativas e seguras, reduzindo a velocidade dos veículos e incentivando a arborização.

Segundo o prefeito Conrado Scheller, a revitalização oferece benefícios para o meio ambiente, saúde e lazer da população, refletindo diretamente na qualidade de vida dos moradores do Jardim Silvino.

Contexto e importância para Cambé

O fundo de vale do Jardim Silvino era uma demanda antiga da comunidade. Com a entrega da revitalização, Cambé reforça seu compromisso com espaços públicos de qualidade, mobilidade urbana e bem-estar dos cidadãos.

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Fonte: www.cambe.pr.gov.br