Mega-Sena sorteia prêmio estimado de R$ 55 milhões nesta sexta-feira (6)

Concurso 3082 está marcado para as 21h, no horário de Brasília. A programação da Caixa inclui outras sete loterias, entre elas a +Milionária, com prêmio estimado em R$ 112 milhões.
A Mega-Sena sorteia nesta sexta-feira, 6 de novembro de 2026, um prêmio estimado em R$ 55 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 3082. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A extração foi marcada para sexta após a reorganização do calendário na semana do feriado de Finados. Programação do concurso
Até que horas vão as apostas da Mega-Sena?
As apostas simples para o concurso 3082 podem ser registradas até as 20h, no horário de Brasília, nas casas lotéricas e nos canais digitais da Caixa. O jogo simples custa R$ 6 e permite escolher seis dezenas entre 01 e 60. Segundo a Caixa, a chance de acertar as seis com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Também há prêmios para quatro acertos, a quadra, e cinco acertos, a quina. Horário das apostas · Regras da Mega-Sena
Quais loterias serão sorteadas hoje?
A +Milionária tem o maior prêmio estimado da noite, de R$ 112 milhões. A Dupla Sena também tem premiação de oito dígitos, estimada em R$ 11,3 milhões. Os oito sorteios da rodada estão previstos para as 21h, no horário de Brasília.
|Loteria
|Concurso
|Prêmio estimado
|Mega-Sena
|3082
|R$ 55 milhões
|+Milionária
|405
|R$ 112 milhões
|Dupla Sena
|3029
|R$ 11,3 milhões
|Lotomania
|2996
|R$ 3,2 milhões
|Dia de Sorte
|1341
|R$ 2,8 milhões
|Lotofácil
|3823
|R$ 2 milhões
|Quina
|7161
|R$ 1,3 milhão
|Super Sete
|919
|R$ 200 mil
Onde acompanhar os sorteios?
A Caixa transmite os sorteios ao vivo pelo seu canal no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook. Após a extração, as dezenas sorteadas e o rateio por faixa de premiação podem ser consultados no Portal Cambé.