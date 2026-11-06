Mega-Sena sorteia prêmio estimado de R$ 55 milhões nesta sexta-feira (6)

Concurso 3082 está marcado para as 21h, no horário de Brasília. A programação da Caixa inclui outras sete loterias, entre elas a +Milionária, com prêmio estimado em R$ 112 milhões.

A Mega-Sena sorteia nesta sexta-feira, 6 de novembro de 2026, um prêmio estimado em R$ 55 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 3082. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A extração foi marcada para sexta após a reorganização do calendário na semana do feriado de Finados. Programação do concurso

Até que horas vão as apostas da Mega-Sena?

As apostas simples para o concurso 3082 podem ser registradas até as 20h, no horário de Brasília, nas casas lotéricas e nos canais digitais da Caixa. O jogo simples custa R$ 6 e permite escolher seis dezenas entre 01 e 60. Segundo a Caixa, a chance de acertar as seis com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Também há prêmios para quatro acertos, a quadra, e cinco acertos, a quina. Horário das apostas · Regras da Mega-Sena

Quais loterias serão sorteadas hoje?

A +Milionária tem o maior prêmio estimado da noite, de R$ 112 milhões. A Dupla Sena também tem premiação de oito dígitos, estimada em R$ 11,3 milhões. Os oito sorteios da rodada estão previstos para as 21h, no horário de Brasília.

Loteria Concurso Prêmio estimado Mega-Sena 3082 R$ 55 milhões +Milionária 405 R$ 112 milhões Dupla Sena 3029 R$ 11,3 milhões Lotomania 2996 R$ 3,2 milhões Dia de Sorte 1341 R$ 2,8 milhões Lotofácil 3823 R$ 2 milhões Quina 7161 R$ 1,3 milhão Super Sete 919 R$ 200 mil

Onde acompanhar os sorteios?

A Caixa transmite os sorteios ao vivo pelo seu canal no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook. Após a extração, as dezenas sorteadas e o rateio por faixa de premiação podem ser consultados no Portal Cambé.