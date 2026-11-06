Quanto tempo eu viveria com R$ 1 bilhão da Mega da Virada?

Informe sua idade e quanto você gostaria de gastar por mês para descobrir até quando o prêmio duraria.

Tenho 48 anos e resolvi fazer uma conta de planejamento financeiro bastante modesta. Se eu ganhasse R$ 1 bilhão na Mega da Virada, será que conseguiria me virar com R$ 1 milhão por mês?

Fiz as contas. Dá para viver bem, sim. Só vou ter de me controlar. Se eu comprar um iate em janeiro, talvez precise esperar fevereiro para comprar a marina.

Faça a conta com a sua idade

Na calculadora abaixo, informe sua idade e quanto você gostaria de gastar por mês. Ela mostra por quanto tempo o dinheiro pagaria suas despesas e a idade aproximada que você teria quando ele acabasse.

A simulação considera que você recebe R$ 1 bilhão integralmente e mantém o gasto mensal fixo. Os valores não levam em conta aplicações financeiras, rendimentos ou inflação.

Calculadora da Mega da Virada

Quanto tempo dura R$ 1 bilhão? Simule quanto tempo o prêmio da Mega da Virada pagaria suas despesas. Idade em anos Gasto mensal (R$) Quanto tempo o prêmio dura Ative o JavaScript para usar a calculadora. A simulação considera um prêmio integral de R$ 1 bilhão e gastos mensais fixos. Os valores não levam em conta aplicações financeiras, rendimentos ou inflação.

No meu caso, o dinheiro duraria até os 131 anos

Gastando R$ 1 milhão por mês, eu usaria R$ 12 milhões por ano. Dividindo R$ 1 bilhão pelo gasto mensal, chego a 1.000 meses, ou 83 anos e 4 meses. Começando aos 48, o dinheiro duraria até por volta dos 131 anos.

Aos 130, ainda daria para fazer uma festa. Desde que o bufê coubesse no orçamento.

Agora, se quatro apostas dividissem igualmente um prêmio de R$ 1 bilhão, minha parte seria de R$ 250 milhões. Com o mesmo gasto, o dinheiro duraria 20 anos e 10 meses, até perto dos meus 69 anos. A festa de 70 já teria de sair de outra planilha.

E quanto você gastaria de verdade?

A parte mais divertida é fazer a conta duas vezes. Na primeira, coloque o orçamento da fantasia, com viagem, casa de praia e tudo o que você compraria no susto. Na segunda, coloque quanto custaria a vida que você realmente gostaria de levar todo mês.

No meu caso, talvez sobre até para o iate. Mas eu começaria alugando um. Vai que eu enjoo.