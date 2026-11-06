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Falta de água atinge região central de Cambé

Por Redação Portal CambéAtualizada em 06/11/2026 às 09:331 min de leitura
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Quem mora na parte alta da Rua Chile também percebeu a falta de água? Aqui, a torneira ligada direto à rede da rua ficou sem abastecimento.

Em resposta ao Portal Cambé, a Sanepar informou que um problema operacional em uma das unidades do sistema de distribuição afetou bairros da região central. Equipes estão em campo para identificar a causa e resolver o problema. Até o momento, a companhia não informou um horário para a normalização do abastecimento.

💬 Como está o abastecimento na sua casa? Conte nos comentários em qual rua ou bairro você mora.

📲 Siga o Portal Cambé. Assim que a Sanepar informar uma previsão, vamos atualizar vocês por aqui.

#Cambé #PortalCambé #Sanepar #FaltaDeÁgua

Tags
#abastecimento#cambé#falta de água#região central#sanepar
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Redação Portal Cambé
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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