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Filme ‘Meu Verão na Sicília’ estreia no Cine Ouro Verde em Londrina

Filme italiano premiado 'Meu Verão na Sicília' estreia no Cine Ouro Verde em Londrina. Confira datas, horários e informações sobre ingressos.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Filme 'Meu Verão na Sicília' estreia no Cine Ouro Verde em Londrina
Filme 'Meu Verão na Sicília' estreia no Cine Ouro Verde em Londrina
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O drama italiano ‘Meu Verão na Sicília’, dirigido por Margherita Spampinato, chega às telas do Cine Teatro Universitário Ouro Verde, no Centro de Londrina, nos dias 10 e 11 de novembro de 2026. Com sessões às 16h e 19h30, o longa apresenta a história de Nico, um garoto que passa as férias com a tia Gela, em meio a tradições e lendas da Sicília.

O elenco conta com Marco Fiore, Aurora Quattrocchi e Martina Ziami. O filme conquistou importantes prêmios internacionais, incluindo o Prêmio Especial do Júri CINÉ+ e Melhor Atuação para Aurora Quattrocchi no Festival de Locarno, além de destaque no David di Donatello, principal premiação do cinema italiano.

A trama explora o encontro de gerações e culturas, mostrando o desafio de Nico ao se adaptar à rotina rígida e cheia de superstições de sua tia, em uma casa antiga onde a tecnologia é quase inexistente. Ao longo do verão, o relacionamento entre os dois se transforma, criando laços que mudam suas vidas.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira), com promoção de R$ 10 para todos, e podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Ouro Verde, que abre 30 minutos antes das sessões. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou via Pix.

Importância cultural para Londrina

A exibição de filmes premiados como ‘Meu Verão na Sicília’ reforça o papel do Cine Ouro Verde como referência cultural em Londrina, oferecendo ao público local a oportunidade de conhecer produções internacionais de destaque.

O Cine Ouro Verde, tradicional espaço de cultura da cidade, segue promovendo eventos que aproximam a comunidade de diferentes manifestações artísticas, valorizando o acesso ao cinema de qualidade.

Fique por dentro das novidades culturais de Londrina! Compartilhe sua opinião nos comentários e siga o Portal Cambé para mais informações sobre eventos na região.

Fonte: operobal.uel.br

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#Cine Ouro Verde#cinema#CULTURA#evento cultural#filme italiano#londrina#Meu Verão na Sicília#sessão de cinema
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Redação Portal Cambé
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