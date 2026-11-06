Médica é afastada após morte de paciente em lipoescultura no RJ

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou a médica Geysa Leal Correa pela morte de Aline Heloisa Lima Santos de Oliveira, ocorrida após uma lipoescultura realizada em 13 de novembro de 2023, no Centro Médico Icaraí, em São Gonçalo.

Segundo a denúncia, durante o procedimento, a médica teria perfurado o intestino da paciente em três pontos. Aline apresentou dores intensas e falta de ar logo após a cirurgia, mas os sintomas teriam sido minimizados pela profissional. O quadro de saúde se agravou e, apenas no dia seguinte, Aline foi transferida para o Hospital do Coração Samcordis, onde morreu nove dias depois, devido a uma infecção generalizada.

Suspensão imediata e histórico preocupante

Após receber a denúncia, a 4ª Vara Criminal de São Gonçalo determinou a suspensão do exercício da medicina por parte de Geysa Leal Correa. O Ministério Público destacou que a médica não possui título de especialista em cirurgia plástica e que o local do procedimento não tinha estrutura adequada para emergências graves.

Outros casos sob investigação

O MP também ressaltou que a profissional já esteve envolvida em outros episódios semelhantes, incluindo três mortes após procedimentos estéticos e casos de deformidades permanentes em pacientes. Geysa já havia sido denunciada anteriormente por homicídio.

Resposta do conselho de medicina

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) informou que a médica está regular na instituição e que, até o momento, não recebeu notificação judicial sobre o caso. O órgão afirmou que cumprirá qualquer decisão da Justiça assim que for comunicado oficialmente.

Contexto local e preocupação com a segurança

O caso reacende o debate sobre a segurança de procedimentos estéticos e a importância de buscar profissionais qualificados e clínicas preparadas para lidar com eventuais complicações. Em São Gonçalo e região, a notícia gerou alerta entre moradores e profissionais de saúde.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br