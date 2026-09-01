Anvisa proíbe venda e uso de produtos da United Labz por falta de registro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão imediata de todos os produtos da marca United Labz. A decisão, publicada no Diário Oficial da União por meio da Resolução-RE 3.440 de 31 de agosto de 2026, impede a fabricação, armazenamento, distribuição, venda, importação, divulgação e uso desses itens em todo o país.

De acordo com a Anvisa, os produtos da United Labz não possuem registro, notificação ou cadastro junto à agência reguladora, apesar de serem amplamente anunciados e comercializados na internet. A empresa responsável pela fabricação dos produtos não foi identificada.

No site oficial, a United Labz se apresenta como uma empresa americana e oferece canetas emagrecedoras importadas, supostamente à base de Tirzepatida e Retatrutida. A Tirzepatida é um princípio ativo utilizado em medicamentos para tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Já a Retatrutida ainda está em fase de testes clínicos e não possui registro em nenhum país.

A Anvisa alerta para os riscos do consumo de produtos de origem desconhecida, especialmente diante do aumento da procura por medicamentos para diabetes e obesidade no Brasil e no mundo. A agência reforça a importância de adquirir medicamentos apenas com registro e procedência comprovada.

A Agência Brasil entrou em contato com a United Labz para obter posicionamento sobre a decisão, mas ainda não recebeu resposta.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br