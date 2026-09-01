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Grupo Escoteiro Harmonia Cambé recebe título de Utilidade Pública da Câmara Municipal

Grupo Escoteiro Harmonia Cambé é reconhecido como Utilidade Pública pela Câmara e poderá ampliar atuação com novos benefícios.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Câmara Municipal de Cambé aprovou, durante a 27ª sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira (31), o projeto de lei que concede ao Grupo Escoteiro Harmonia Cambé o título de Utilidade Pública Municipal. A iniciativa, proposta pelo vereador Odair Paviani (PL), reconhece o trabalho realizado pela entidade sem fins lucrativos, que atua nos jardins Alvorada e Cambé II.

O Grupo Escoteiro Harmonia Cambé atende cerca de 50 jovens, promovendo atividades educacionais, sociais, ambientais e de formação para a cidadania. As ações são voltadas principalmente para crianças, adolescentes e jovens a partir de seis anos de idade, com foco em valores como responsabilidade, solidariedade, disciplina, respeito ao próximo e preservação ambiental.

Além das atividades semanais, o grupo participa de campanhas coletivas, projetos ambientais, ações de assistência comunitária e eventos cívicos, sempre com o objetivo de fortalecer a educação cidadã. Todo o trabalho é realizado por voluntários, entre dirigentes e chefes escoteiros.

Segundo o vereador Odair Paviani, a aprovação do título representa um reconhecimento ao papel da entidade na formação das novas gerações. Ricardo Pimenta, da diretoria do grupo, destaca que o reconhecimento possibilita ao grupo buscar isenção de impostos e acessar recursos em diferentes esferas governamentais.

Com o título de Utilidade Pública, o Grupo Escoteiro Harmonia Cambé passa a ter acesso aos benefícios oferecidos pelo município a entidades reconhecidas, conforme a legislação vigente.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br

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#Câmara Municipal#cambé#cidadania#Educação#escoteiros#JOVENS#Utilidade Pública#voluntariado
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