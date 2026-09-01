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Londrina Matsuri celebra cultura asiática com mais de 60 atrações no Parque Ney Braga

Londrina Matsuri acontece de 4 a 7 de setembro no Parque Ney Braga com mais de 60 atrações culturais, oficinas, shows, gastronomia e tecnologia.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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O Londrina Matsuri chega à sua 22ª edição trazendo uma programação diversificada para celebrar a cultura asiática no Parque Ney Braga, entre os dias 4 e 7 de setembro. O evento, que marca os 118 anos da imigração japonesa no Brasil e os 92 anos de Londrina, contará com mais de 60 atrações culturais distribuídas em dois palcos, incluindo apresentações tradicionais e manifestações da cultura pop oriental.

Promovido pelo Grupo Sansey, com apoio da Prefeitura de Londrina por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), o festival reúne música, gastronomia, arte, tecnologia e entretenimento, atraindo públicos de todas as idades. A abertura oficial será no sábado (5), às 19h, com presença do governador Ratinho Junior, do cônsul geral interino do Japão Rei Oiwa e outras autoridades.

Entre os destaques deste ano estão o workshop ao vivo do chef César Yukio, no dia 4, às 18h30, e o show da cantora japonesa Nanase Aikawa, que se apresenta no dia 7. A cineasta Tizuka Yamasaki também integra a programação, participando do Nikkei Deai, evento que discute a presença dos descendentes de japoneses na sociedade brasileira, com o tema “Identidade Amarela”.

O público poderá participar gratuitamente de oficinas como origami, kirigami, shodô, sumi-ê, sashiko, mangá, mágica e a novidade do ano: a oficina de shogi, o tradicional xadrez japonês, conduzida por Rebeca Vilhalva e Silva.

O festival também contará com o tradicional Bon Odori, reunindo 500 representantes de entidades do Paraná e São Paulo, além de apresentações de taiko, yosakoi soran e o Matsuri Dance, em que o público pode aprender as coreografias durante o evento.

Na área da cultura pop, o Londrina Matsuri oferece concursos de dança, cosplay e cospobre, além do Beco dos Artistas, espaço dedicado à exposição e venda de produtos autorais, e um ambiente voltado para games.

Outra atração é a exposição fotográfica “Gaijin 2 – Bastidores de uma Saga”, que mostra imagens dos bastidores do filme gravado em Londrina. O evento ainda promove a 14ª edição do Concurso Meio Ambiente e a 10ª Feira de Tecnologia, em parceria com SESI/SENAI/FIEP, além da 15ª Feira da Rosa do Deserto.

O espaço comercial do evento inclui uma praça de alimentação com pratos típicos da culinária asiática e uma área de vendas de produtos ligados à cultura oriental, proporcionando experiências gastronômicas e de compras para os visitantes.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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Redação Portal Cambé
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