Brasileiro José Antônio Santos conquista ouro no Mundial de Bocha em Seul

O Brasil alcançou destaque no Mundial de Bocha realizado em Seul, na Coreia do Sul, nesta segunda-feira (31), ao garantir três medalhas nas categorias individuais. O potiguar José Antônio Santos, de 19 anos, conquistou o ouro na classe BC4, destinada a atletas com deficiências severas sem auxílio. Ele venceu a final contra Yuk Wing Leung, de Hong Kong, por 6 a 1.
José Antônio, que tem distrofia muscular de Duchenne, já havia se destacado em 2023 ao conquistar o título mundial de jovens em Curitiba e também foi campeão da Copa América, na Colômbia, no ano passado.
Na classe BC3, o mineiro Mateus Carvalho ficou com a prata após ser superado na decisão pelo australiano Daniel Michel, por 3 a 2. Mateus havia avançado à final ao derrotar o francês Jules Menard na semifinal por 5 a 0.
O cearense Maciel Santos, que já foi campeão paralímpico em Londres 2012 e Tóquio 2020, garantiu o bronze na classe BC2 ao vencer o chinês Zhiqiang Yan por 10 a 0 na disputa pelo terceiro lugar. Maciel também possui prata nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 na disputa por equipes.
O desempenho brasileiro em Seul superou o resultado da edição anterior, realizada no Rio de Janeiro, onde o país conquistou apenas um ouro nas disputas individuais. A competição segue até quinta-feira (3), com as provas de pares e equipes.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br