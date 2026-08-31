Candidatos à Presidência destacam propostas econômicas e encontros com setores em agendas pelo país

Os candidatos à Presidência da República realizaram diversas atividades de campanha nesta segunda-feira (31), incluindo entrevistas, sabatinas, reuniões, panfletagens e encontros com apoiadores e trabalhadores em cidades como Curitiba, Porto Alegre e São Paulo.

Entre os temas abordados pelos presidenciáveis estiveram o desenvolvimento econômico, o apoio a pequenos negócios, a defesa dos Correios como empresa pública e o combate à corrupção. Também ocorreram reuniões com representantes dos setores automotivo e da construção civil.

Augusto Cury (Avante) esteve em Curitiba, onde defendeu mudanças no modelo de desenvolvimento econômico brasileiro, com incentivo à produção e ao fortalecimento dos empreendedores. Cury também participou da inauguração do Comitê do Avante em Gravataí (RS).

Clariana Barão (Democracia Cristã) concedeu entrevista à Rádio Pinel, no Rio Grande do Sul.

Hertz Dias (PSTU) realizou panfletagem e conversou com trabalhadores dos Correios em Porto Alegre, reafirmando sua posição contrária à privatização da empresa e destacando o papel estratégico dos Correios para a integração nacional. O candidato também visitou a UFRGS, sindicatos e o Hospital de Clínicas.

Renan Santos (Missão) participou de entrevistas e sabatinas em São Paulo e falou à imprensa sobre a suspensão de sua propaganda eleitoral pelo TSE, informando que seu partido pretende recorrer da decisão.

Romeu Zema (Novo) esteve em Curitiba, onde dialogou com apoiadores em frente à sede da Polícia Federal e, posteriormente, conversou com moradores do bairro Santa Cândida sobre corrupção.

Ronaldo Caiado (PSD) participou de sabatina em São Paulo e se reuniu com representantes da indústria automotiva e da construção civil, defendendo condições favoráveis para o setor produtivo e para pequenos empresários.

Wilson Grassi (Democrata) realizou reunião de alinhamento com sua equipe de campanha e gravou vídeos para divulgação.

Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Flávio Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Samara Martins (UP) e Rui Costa Pimenta (PCO) não tiveram compromissos públicos nesta segunda-feira.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br