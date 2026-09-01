Instituto Vladimir Herzog alerta STF sobre possível influência externa dos EUA nas eleições de 2026

O Instituto Vladimir Herzog enviou uma carta ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, alertando para riscos de interferência dos Estados Unidos nas eleições presidenciais brasileiras de 2026.

O documento, assinado pelo presidente do instituto, Rogério Sottili, foi encaminhado em 19 de agosto. Sottili relata que, após visitar os Estados Unidos e dialogar com lideranças políticas e representantes da sociedade civil local, identificou sinais de possível ingerência externa norte-americana no processo eleitoral brasileiro.

Segundo o instituto, há indícios de que o governo do presidente Donald Trump pode não reconhecer o resultado das eleições no Brasil. Sottili destaca que essa postura pode se intensificar, trazendo riscos para a legitimidade do pleito e para a estabilidade democrática no país.

O texto também manifesta preocupação com a atuação da Organização dos Estados Americanos (OEA), que acompanha eleições nos países-membros. O instituto defende que as instituições brasileiras estejam atentas para garantir a autonomia e o rigor técnico da OEA diante de eventuais pressões políticas internacionais.

Por fim, o Instituto Vladimir Herzog solicita que o STF se posicione de forma preventiva diante dessas ameaças. A entidade argumenta que um eventual questionamento internacional do resultado eleitoral pode ser usado internamente para contestar decisões judiciais, enfraquecer a Constituição e ameaçar a independência do Judiciário brasileiro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br