terça-feira, 1 de setembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Instituto Vladimir Herzog alerta STF sobre possível influência externa dos EUA nas eleições de 2026 Brasileiro José Antônio Santos conquista ouro no Mundial de Bocha em Seul Candidatos à Presidência destacam propostas econômicas e encontros com setores em agendas pelo país Imposto Seletivo deve arrecadar R$ 41,9 bilhões em 2027 com produtos nocivos Prefeitura de Londrina propõe LOA 2027 com orçamento estimado em R$ 3,98 bilhões
Ver últimas
Brasil

Instituto Vladimir Herzog alerta STF sobre possível influência externa dos EUA nas eleições de 2026

Instituto Vladimir Herzog pede atenção do STF sobre riscos de influência dos EUA nas eleições de 2026 e destaca importância da autonomia da OEA.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
BrasilDestaques
Compartilhe

O Instituto Vladimir Herzog enviou uma carta ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, alertando para riscos de interferência dos Estados Unidos nas eleições presidenciais brasileiras de 2026.

O documento, assinado pelo presidente do instituto, Rogério Sottili, foi encaminhado em 19 de agosto. Sottili relata que, após visitar os Estados Unidos e dialogar com lideranças políticas e representantes da sociedade civil local, identificou sinais de possível ingerência externa norte-americana no processo eleitoral brasileiro.

Segundo o instituto, há indícios de que o governo do presidente Donald Trump pode não reconhecer o resultado das eleições no Brasil. Sottili destaca que essa postura pode se intensificar, trazendo riscos para a legitimidade do pleito e para a estabilidade democrática no país.

O texto também manifesta preocupação com a atuação da Organização dos Estados Americanos (OEA), que acompanha eleições nos países-membros. O instituto defende que as instituições brasileiras estejam atentas para garantir a autonomia e o rigor técnico da OEA diante de eventuais pressões políticas internacionais.

Por fim, o Instituto Vladimir Herzog solicita que o STF se posicione de forma preventiva diante dessas ameaças. A entidade argumenta que um eventual questionamento internacional do resultado eleitoral pode ser usado internamente para contestar decisões judiciais, enfraquecer a Constituição e ameaçar a independência do Judiciário brasileiro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#Eleições 2026#stf
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress