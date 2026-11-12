A Quina sorteia nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2026, o concurso 7166, com prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as cinco dezenas. O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília) e é transmitido ao vivo pelas Loterias Caixa.

As apostas para o concurso 7166 podem ser feitas até as 20h de hoje, no horário de Brasília.

Como apostar na Quina

Na Quina, o apostador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. A aposta mínima, com 5 números, custa R$ 3,00. Com 15 dezenas, a aposta custa R$ 9.009,00. Quanto mais números marcados, maiores as chances de acerto e mais cara a aposta.

Há três formas de apostar:

Casas lotéricas: o apostador preenche o volante da Quina ou pede a Surpresinha , opção em que o sistema escolhe os números.

o apostador preenche o volante da Quina ou pede a , opção em que o sistema escolhe os números. Site das Loterias Caixa (loteriascaixa.caixa.gov.br): pelo computador ou pelo celular. A compra mínima pela internet é de R$ 30,00, valor que pode ser completado com outros jogos da Quina ou de outras loterias. O pagamento é feito por cartão de crédito ou Pix.

(loteriascaixa.caixa.gov.br): pelo computador ou pelo celular. A compra mínima pela internet é de R$ 30,00, valor que pode ser completado com outros jogos da Quina ou de outras loterias. O pagamento é feito por cartão de crédito ou Pix. Aplicativo Loterias Caixa: funciona como o site, com as mesmas regras de valor mínimo e pagamento.

Quem quiser repetir os mesmos números por vários concursos seguidos pode usar a Teimosinha.

Bolão

O apostador também pode participar de um Bolão Caixa, em que o custo e o eventual prêmio são divididos entre os participantes. O bolão da Quina custa no mínimo R$ 15,00, e cada cota custa no mínimo R$ 4,00. Os bolões são vendidos nas lotéricas e também podem ser comprados pelos canais digitais da Caixa.

Chances de ganhar

Com a aposta simples de 5 números, a chance de acertar as cinco dezenas é de 1 em 24.040.016. Com 15 números, a chance passa a ser de 1 em 8.005.

A Quina também premia quem acerta 2, 3 ou 4 números.

Resultado no Portal Cambé

O Portal Cambé publica o resultado do concurso 7166 da Quina logo após o sorteio desta quinta-feira, com as dezenas sorteadas, o número de ganhadores em cada faixa e o prêmio estimado do próximo concurso.