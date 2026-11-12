O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (12) um alerta de perigo potencial para tempestades em 17 estados brasileiros, incluindo todo o Paraná. O aviso prevê chuvas intensas, com volumes de até 30 milímetros por hora ou 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos que podem chegar a 60 km/h.

De acordo com o Inmet, há ainda possibilidade de queda de granizo em algumas regiões. O alerta também destaca riscos como cortes de energia elétrica, danos em plantações, quedas de galhos e alagamentos, embora o risco geral seja considerado baixo.

Paraná está entre os estados sob alerta

No Sul do país, o alerta vale para todo o estado do Paraná e parte de Santa Catarina. No restante do Brasil, outras áreas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste também estão sob atenção devido às condições meteorológicas adversas.

Acumulado de chuva preocupa em algumas regiões

O Inmet também publicou um alerta específico para acumulado de chuva em cidades do sul da Bahia e em municípios mineiros, onde o volume pode causar alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas de risco.

Histórico e impacto local

Nos últimos anos, a região de Cambé e todo o Paraná têm enfrentado episódios de chuvas intensas, que causaram transtornos como alagamentos e quedas de árvores. O novo alerta reforça a necessidade de atenção da população, especialmente em áreas suscetíveis a problemas causados pelo excesso de água.

Moradores devem acompanhar as atualizações do Inmet e tomar precauções, como evitar áreas alagadas e ficar atentos a possíveis quedas de energia. Para mais informações e orientações, siga o Portal Cambé nas redes sociais e compartilhe esta notícia com seus contatos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br