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Festival Internacional de Música de Londrina destaca formação musical com Palcos Pedagógicos

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 17 de julho de 2026 15:01

O 46º Festival Internacional de Música de Londrina (FIML) inicia nesta sexta-feira (17) uma série de apresentações conhecidas como Palcos Pedagógicos. O objetivo é mostrar ao público o resultado das atividades formativas realizadas durante o evento, como aulas, oficinas e residências artísticas.

Na sexta-feira, a programação começa às 14h30 no AML Cultural, com apresentação dos alunos da classe de piano orientada por Maria Teresa Madeira. Às 15h, a Primeira Igreja Batista de Londrina recebe as crianças do curso de musicalização, sob coordenação de Bethânia Paranzini. Mais tarde, às 18h, o AML Multiuso será palco das turmas de coro e voz, dirigidas por André Protásio. Às 19h, o Cultural Hall apresenta a Big Band, com direção de Gilberto de Queiroz e Vitor Gorni. Encerrando o dia, às 19h30, as escadarias do Teatro Ouro Verde recebem a apresentação de sanfona coordenada por Marcelo Caldi.

No sábado (18), as atividades começam às 9h no Cultural Hall com a Banda de Garagem, coordenada por Ale de Oliveira e Fernando Mello. Às 10h, o Instituto José Gonzaga Vieira mostra o trabalho dos alunos da oficina de violão de Diego Salvetti. No mesmo horário, as escadarias do Teatro Ouro Verde recebem a Oficina de Choro, seguida pela Oficina de Samba às 11h, ambas conduzidas por Alexandre de Andrade Romanazzi, Andre Vercelino, Josimar Carneiro e Leonardo Pereira da Silva.

Durante a tarde, a Concha Acústica recebe às 16h a apresentação dos alunos da classe de metais, sob coordenação de Cícero Cordão e Gilberto de Queiroz. No mesmo horário, o Cultural Hall apresenta o resultado da Residência Artística e Pedagógica dedicada a Moacir Santos, com orientação de Alexandre Ribeiro, Andrea Ernest Dias, Fi Maróstica e Sergio Reze. A partir das 14h, o Teatro Crystal reúne as turmas de canto, voz e regência coral adulto e infanto-juvenil, sob orientação das professoras Yuli Andrea Martinez Gaitan e Valéria Correia.

De acordo com a diretora do festival, Magali Kleber, os Palcos Pedagógicos são essenciais para o FIML, pois valorizam o processo de aprendizagem e permitem que os alunos vivenciem o palco e compartilhem o que aprenderam. Toda a programação das oficinas é gratuita e aberta ao público.

O FIML conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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