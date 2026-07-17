Brasil mantém negociações sobre tarifas dos EUA e descarta retaliação imediata

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (17), em São Paulo, que o governo brasileiro segue avaliando medidas de reciprocidade diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos nacionais. Segundo Durigan, não há espaço para retaliações precipitadas, e o foco está em proteger a economia brasileira.

O ministro explicou que o Congresso Nacional aprovou uma lei que permite ao Brasil adotar procedimentos específicos em casos de ações unilaterais de outros países. Ele ressaltou que qualquer resposta será cuidadosamente analisada, visando sempre o interesse nacional.

Durigan destacou que a decisão dos Estados Unidos de aplicar tarifas de 25% é considerada injusta pelo governo brasileiro. Ele reforçou que o Brasil continuará negociando e defendendo seus argumentos, já que, do ponto de vista econômico, acredita ter razão no debate.

Durante coletiva, o ministro lembrou que o Brasil mantém déficit comercial com os Estados Unidos, o que, segundo ele, reforça a necessidade de um posicionamento firme, mas equilibrado, nas negociações.

Sobre a imposição das novas tarifas, Durigan afirmou que o governo norte-americano não considerou discussões setoriais e utilizou justificativas que, na visão do Brasil, não condizem com a realidade, como alegações de práticas comerciais desleais.

O ministro também esclareceu que o Pix, sistema de pagamentos brasileiro, não está em negociação com os Estados Unidos, apesar de ter sido citado como ponto de conflito. Durigan afirmou que o Pix é uma infraestrutura pública e não será incluído em acordos bilaterais.

Por fim, Durigan avaliou que a decisão dos EUA tem motivação política e eleitoral, e lamentou que interesses internos possam apoiar medidas que prejudiquem exportadores e trabalhadores brasileiros.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br