Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil é destaque em congresso de futebol nos EUA

A edição norte-americana da Conferência de Futebol (Confut), realizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, reuniu líderes do setor esportivo para debater temas relevantes, entre eles a organização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontecerá no Brasil.

O evento, que começou na quinta-feira (16) e se encerrou na sexta-feira (17), contou com a presença de representantes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que participou como apoiadora de mídia pelo segundo ano consecutivo. A diretora-presidente da EBC, Antonia Pellegrino, participou de painéis sobre o desenvolvimento do futebol feminino e a importância da transmissão pública para a modalidade.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada entre 24 de junho e 25 de julho em oito cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O evento deve movimentar mais de R$ 8,8 bilhões e gerar cerca de 70 mil empregos, segundo Roberto Gevaerd, diretor da Embratur.

O torneio contará com 32 seleções, incluindo o Brasil, país-sede, que já tem vaga garantida. Outras equipes classificadas são Austrália, China, Japão, Coreia do Norte, Filipinas, Coreia do Sul, Argentina, Colômbia, Nova Zelândia, Dinamarca, França, Alemanha e Espanha, atual campeã mundial.

A Confut, realizada desde 2019, terá ainda outras edições em 2024, incluindo encontros no Rio de Janeiro e em Recife, além da primeira edição europeia em 2027, no Porto, Portugal.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br