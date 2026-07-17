Festival DOBRA oferece oficinas gratuitas de arte impressa em Londrina

O Festival DOBRA de Arte Impressa chega à sua nona edição em Londrina, trazendo uma programação diversificada de oficinas e atividades gratuitas para o público. O evento inicia sua agenda de oficinas a partir deste sábado (18), com atividades voltadas à arte impressa e participação de artistas de diferentes regiões do Brasil.

Apesar das vagas para as oficinas formativas já estarem esgotadas, interessados ainda podem se inscrever na lista de espera pelo site oficial do festival. Caso haja desistências, os inscritos serão chamados conforme a ordem de inscrição. A programação detalhada está disponível no perfil @grafatorio no Instagram, que divulga todas as etapas do evento.

Entre os dias 21 e 26 de julho, o festival promove três oficinas gratuitas e abertas ao público, sem necessidade de inscrição prévia, na Biblioteca Pública Municipal e na Funcart, em Londrina. No dia 21, das 15h às 18h, acontece a oficina Cartazes Tipográficos, ministrada por Silvio Valduga, na Biblioteca Pública (avenida Rio de Janeiro, 413). A atividade apresenta técnicas de composição com tipos móveis e impressão artesanal, explorando a tipografia como expressão artística e cultural.

Nos dias 25 e 26 de julho, das 15h às 18h, a Funcart (rua Senador Souza Naves, 2.380) recebe duas atividades simultâneas. A Estação Temporária de Arte Correio, conduzida pelo coletivo Caçamba-Gráfica (SP), convida os participantes a criar cartões-postais com carimbos e colagens, que serão expostos e posteriormente enviados para redes de arte correio e espaços culturais.

No mesmo local, será realizada a instalação colaborativa Mapas Econômicos de Liquidações e Ofertas, com Fabio Morais (SP) e Vitão Polo (PR). A proposta incentiva reflexões sobre consumo e relações de trabalho, a partir da criação de cartazes inspirados em anúncios de supermercados, que serão integrados a uma instalação coletiva.

O evento principal do Festival DOBRA acontece de 24 a 26 de julho, com exposição, oficinas, feira, shows, discotecagens e intervenções artísticas. A abertura será no Grafatório, e os demais dias na Funcart. O festival conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br