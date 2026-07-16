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Feira do Empreendedor Sebrae oferece programação gratuita em Londrina para novos e pequenos negócios

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 16 de julho de 2026 15:15

Londrina será sede da Feira do Empreendedor Sebrae entre os dias 6 e 8 de agosto, no Parque Ney Braga Eventos. O evento, promovido pelo Sebrae/PR com apoio da Prefeitura de Londrina, é totalmente gratuito e direcionado a quem deseja abrir, fortalecer ou expandir um negócio.

Durante os três dias, os participantes terão acesso a orientações especializadas, capacitações, oportunidades de networking e informações de mercado. A programação foi pensada para atender desde quem está começando até microempreendedores individuais (MEIs), startups e empresas em expansão.

As atividades acontecem das 14h às 22h na quinta e sexta-feira, e das 13h às 21h no sábado. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site sebraepr.com.br/lp/feiralondrina. O estacionamento também será gratuito durante todo o evento.

A Feira será dividida em quatro Arenas do Conhecimento: Arena Comece, para quem quer transformar ideias em negócios; Arena Faça, com conteúdos sobre gestão, vendas e marketing digital; Arena Alcance, voltada para estratégias de crescimento e inovação; e Arena Seja, com foco no desenvolvimento de habilidades empreendedoras.

Além das palestras, haverá oficinas práticas, rodadas de negócios e crédito, e espaço para exposição de empresas, franquias e produtos de agroindústrias familiares e artesãos locais. Instituições como Sicredi, Sicoob e Fomento Paraná estarão presentes para facilitar o acesso a financiamentos e parcerias.

O Sebrae/PR também apresentará um estudo inédito sobre oportunidades de negócios na região, com destaque para setores como alimentação, beleza, serviços, turismo, bem-estar e mercado pet, abrangendo Londrina, Cambé, Ibiporã, Rolândia, Arapongas e Apucarana.

Entre os palestrantes confirmados estão João Branco, ex-vice-presidente de Marketing do McDonald’s Brasil, Caito Maia, fundador da Chilli Beans, e Carla Sarni, do Grupo Salus, que compartilharão experiências sobre inovação, gestão e liderança.

O prefeito Tiago Amaral destacou a importância do evento para o fortalecimento do empreendedorismo local e regional, ressaltando o papel da cidade como polo de oportunidades e referência em turismo de negócios.

Mais informações e a programação completa estão disponíveis no site oficial do Sebrae/PR.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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