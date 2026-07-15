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Sexta-feira tem rock ao vivo, feira gastronômica e lazer gratuito na Concha Acústica de Londrina

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 15 de julho de 2026 18:55

A Concha Acústica de Londrina será palco de mais uma edição do projeto Sextou na Concha nesta sexta-feira (17), oferecendo programação gratuita para toda a família. O evento, que acontece das 18h às 22h, contará com show ao vivo da banda Mancats, a partir das 19h30, trazendo clássicos do rock and roll dos anos 50 e 60, mesclando rockabilly, surf music, country e blues.

Além da música, o público poderá aproveitar uma feira gastronômica com mais de 20 barracas e food trucks, oferecendo opções variadas como lanches, espetinhos, pratos orientais, doces, churros, chopp, drinks e produtos artesanais. O evento também terá espaço dedicado para as crianças brincarem, tornando o ambiente ainda mais acolhedor para famílias.

O Sextou na Concha busca valorizar artistas e empreendedores locais, promovendo cultura e lazer no Centro de Londrina. Segundo a organização, a iniciativa vem atraindo um público diversificado, com frequentadores assíduos e novos visitantes a cada edição, fortalecendo o hábito de aproveitar o espaço público no início do fim de semana.

Na última edição, o evento especial de Arraiá Julino reuniu centenas de pessoas, com atrações de música regional, comidas típicas e decoração temática, demonstrando a força do projeto em promover ações culturais e populares na cidade.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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