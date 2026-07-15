Cacique Raoni recebe alta após tratamento em São Paulo

O líder indígena Raoni Metuktire, do povo Kayapó, de 93 anos, deixou o Hospital São Paulo nesta segunda-feira (15). O cacique estava internado desde o dia 19 de junho, após ser transferido de Sinop, no Mato Grosso, devido a um quadro de obstrução intestinal e pneumonia aspirativa, iniciado em 15 de junho.

Durante a internação, Raoni passou por uma cirurgia no dia 20 de junho e foi submetido a dois procedimentos para controlar hemorragias digestivas, sendo o último realizado em 10 de julho. Após apresentar melhora e manter quadro clínico estável, ele recebeu alta hospitalar na manhã de hoje.

O Hospital São Paulo informou que o cacique está liberado para seguir o tratamento em casa, conforme orientação médica. Familiares e representantes indígenas acompanharam todo o processo de recuperação do líder Kayapó, que agora retorna ao convívio de sua comunidade.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br