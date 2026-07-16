Orquestra Popular Camponesa fortalece formação musical no Festival de Londrina

A Orquestra Popular Camponesa (OPC), iniciativa social voltada à educação musical em áreas de Reforma Agrária no Paraná, participa pela segunda vez do Festival Internacional de Música de Londrina (FIML). O evento, reconhecido nacionalmente, reúne estudantes e profissionais de música de diversas regiões do Brasil e do exterior.

Nesta edição, a OPC está representada por uma delegação de dez pessoas, incluindo gestores, educadores, monitores e alunos vindos de Londrina, Cascavel e Porecatu. Entre os destaques, três jovens da orquestra, oriundas de assentamentos e acampamentos rurais, integram a Orquestra Social do Festival, que se apresenta no Teatro Ouro Verde, marcando o encerramento da programação.

O projeto, que atende cerca de 250 crianças e adolescentes em quatro núcleos no estado, busca ampliar o acesso à formação musical de qualidade em comunidades rurais. Durante o festival, sete integrantes da equipe participam do curso de Ensino Coletivo de Música de Orquestra, ministrado pela violinista Carla Rincón, referência em metodologias para o ensino coletivo de instrumentos de cordas.

A participação da OPC no festival reforça a importância da música como ferramenta de inclusão e transformação social, mostrando que jovens do campo também podem ocupar espaços de destaque na produção artística. O projeto conta com apoio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC), Instituto Federal do Paraná (IFPR) e, em Londrina, do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

O Festival Internacional de Música de Londrina, realizado desde 1979, é um dos principais polos de formação musical do país, promovendo cursos, oficinas e concertos que estimulam o intercâmbio cultural e a democratização do acesso à música.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br