Brasil define equipe de ginástica rítmica para Mundial na Alemanha

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou, nesta quinta-feira (16), a relação das atletas que vão representar o Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica, programado para ocorrer em Frankfurt, na Alemanha, de 12 a 16 de agosto. O evento será decisivo, pois distribuirá seis vagas para a Olimpíada de Los Angeles 2028, sendo três para a modalidade de conjunto e três para a disputa individual.
O grupo brasileiro chega ao campeonato internacional após bons resultados conquistados no primeiro semestre deste ano. A treinadora Camila Ferezin optou por manter a base do time que conquistou ouro e prata na etapa da Copa do Mundo de Milão, no último final de semana. Entre as ginastas selecionadas para o conjunto estão Maria Eduarda Arakaki, Julia Kurunczi, Maria Paula Caminha, Nicole Pírcio e Sofia Madeira Pereira.
No individual, o Brasil será representado por Bárbara Domingos (Babi), Geovanna Santos da Silva (Jojô) e Maria Eduarda Alexandre. Em junho, as atletas brasileiras se destacaram no Pan-Americano de Ginástica, no Rio de Janeiro, conquistando oito medalhas, sendo três de ouro. Jojô foi campeã nas provas de arco e fita, enquanto Babi levou o ouro nas maças.
Na edição anterior do Mundial, realizada no Rio de Janeiro, o conjunto brasileiro conquistou duas medalhas de prata, mostrando evolução e competitividade no cenário internacional.
Confira as convocadas:
Conjunto: Julia Kurunczi (UNOPAR-PR), Maria Eduarda Arakaki (Marista de Maceió-AL), Maria Paula Caminha (GORBA-BA), Mariana Vitória Pinto (AGIR-PR), Nicole Pírcio (UNOPAR-PR) e Sofia Madeira (INCESP-ES). Reservas: Mariane Giovacchini dos Santos (Espéria-SP) e Renata Brum Diniz (GRM-MG). Treinadora: Camila Ferezin Resende. Assistentes técnicas: Bruna Rosa e Reni Karachomakova.
Individual: Bárbara Domingos (AGIR-PR), Geovanna Santos da Silva (INCESP-ES) e Maria Eduarda Alexandre (AGITO-PR). Treinadoras: Mayara Ehlke, Gizela Batista e Solange Paludo.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br