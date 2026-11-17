A Câmara Municipal de Cambé definiu, na noite desta segunda-feira (16), durante a 35ª sessão ordinária, os novos membros que vão compor a Mesa Executiva no biênio 2025-2026. Foram eleitos Gallego (União) como presidente, André do Carmo (PL) para vice-presidente, Viviani Vallarini (PSD) como primeira-secretária e Patrícia da Farmácia (PL) para segunda-secretária. A posse dos eleitos está marcada para o dia 1º de janeiro do próximo ano.

Os quatro vereadores receberam seis votos cada, incluindo os próprios e os de Odair Paviani (PL) e Lucas Mil Grau (PSD). A escolha dos cargos foi feita por votação nominal individual, seguindo a ordem de presidente, vice-presidente, primeiro-secretário e segundo-secretário.

A Mesa Executiva tem papel fundamental na condução dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Entre suas funções estão garantir o bom andamento das atividades, organizar os serviços internos e conduzir as sessões plenárias, onde são discutidos e votados projetos importantes para a cidade.

Compromisso com transparência e atuação

Os vereadores eleitos reforçaram o compromisso de manter o Legislativo próximo da população e com transparência nas ações. Recentemente, a Câmara de Cambé foi reconhecida com o Selo Diamante de Transparência, atingindo índice de 98,73% no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

Contexto e histórico

A atual Mesa Executiva é composta por Odair Paviani (presidente), Viviani Vallarini (vice-presidente), Gallego (primeiro-secretário) e Ellen Affonso (União) como segunda-secretária. Segundo a Lei Orgânica do Município, não é permitida a reeleição de um vereador para o mesmo cargo em mandatos consecutivos, o que garante renovação nos postos de liderança.

Com a nova composição, a expectativa é de continuidade no trabalho transparente e de atenção às demandas dos moradores de Cambé. Acompanhe as atualizações e participe deixando seu comentário ou compartilhando a notícia nas redes sociais do Portal Cambé.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br