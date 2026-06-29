Noruega e Costa do Marfim: conheça possíveis rivais do Brasil nas oitavas da Copa

Após vencer o Japão por 2 a 1, a seleção brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O próximo adversário do Brasil será definido entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam neste domingo (5), às 14h, em Dallas, nos Estados Unidos. O Brasil entra em campo no mesmo dia, às 17h, aguardando o vencedor.
A Noruega chega embalada pelo atacante Erling Haaland, que já marcou quatro gols em duas partidas nesta Copa, mas foi poupado na derrota para a França por 4 a 1. O time norueguês avançou como vice-líder do Grupo I, após vitórias sobre Iraque e Senegal. O técnico Stale Solbakken confirmou Haaland como titular na próxima partida, destacando o retorno da Noruega ao Mundial após quase 30 anos.
Haaland também chama atenção por usar o nome da mãe, Gry Marita Braut, na camisa desde 2025. Ela foi atleta de destaque no heptatlo norueguês. Especialistas apontam a Noruega como favorita, destacando a força física e as jogadas aéreas, além da necessidade de atenção redobrada da defesa brasileira caso o confronto aconteça.
Já a Costa do Marfim conquistou a segunda posição no Grupo E, com vitórias sobre Equador e Curaçau, e derrota para a Alemanha. O time africano, conhecido pela velocidade e movimentação, é liderado por Yan Diomandé, que se destacou no torneio e está em negociação com o Paris Saint-Germain. Diomandé ganhou visibilidade ao compartilhar uma carta emocionante sobre sua irmã, falecida em 2025.
Segundo comentaristas, a Costa do Marfim apresenta equilíbrio coletivo, com defesa sólida e contra-ataques rápidos. A equipe sofreu apenas três gols e marcou quatro, além de ter sido campeã da Copa Africana das Nações em 2024.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br