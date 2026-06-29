Keiko Fujimori vence eleição presidencial no Peru com 50,135% dos votos

Keiko Fujimori foi confirmada como vencedora das eleições presidenciais no Peru após a apuração de 100% das urnas. A candidata do partido Fuerza Popular alcançou 50,135% dos votos, totalizando 9.233.396 eleitores. Seu oponente, Roberto Sánchez, do partido Juntos por el Perú, obteve 49,865%, somando 9.173.755 votos.

A divulgação dos resultados foi feita nesta segunda-feira (29) pela Oficina Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), 22 dias após o segundo turno. Apesar do anúncio, a vitória de Keiko ainda precisa ser oficializada pelo Jurado Nacional Eleitoral (JNE).

A disputa foi marcada por forte polarização e alternâncias na liderança durante a apuração. Keiko iniciou à frente, foi ultrapassada por Sánchez, mas retomou a liderança nos votos finais. Desde a última quarta-feira (24), a tendência de vitória de Keiko já era considerada irreversível.

Roberto Sánchez declarou que não reconhece o resultado e alega suposta manipulação de votos, pedindo recontagem e anulação de votos registrados no exterior. O partido de Sánchez entrou com recurso na Justiça eleitoral peruana.

Keiko Fujimori assumirá o cargo no lugar do presidente interino José María Balcázar Zelada, que está no poder há quatro meses. O Peru enfrenta instabilidade política e teve nove presidentes na última década.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br