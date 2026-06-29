Cambé oferece curso gratuito para capacitação de agentes culturais

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, irá promover o curso “Start Cultural: o passo a passo para elaboração de projetos culturais” a partir de 1º de julho. A iniciativa tem como objetivo qualificar agentes culturais do município, oferecendo orientações práticas para artistas, produtores, coletivos e demais interessados em participar de editais de incentivo à cultura.

O curso será realizado em dois encontros, nos dias 1 e 15 de julho, das 18h30 às 21h30, no Centro Cultural de Cambé. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da Prefeitura. A formação será ministrada por Marcos Ricardo Araujo, gestor e produtor cultural, além de mestrando em Economia das Indústrias Culturais e Criativas.

No primeiro encontro, os participantes terão acesso a conteúdos sobre elaboração de projetos culturais, incluindo estruturação da proposta, definição de objetivos, justificativa, orçamento, cronograma e documentação necessária para editais. Um diferencial do curso é a apresentação do uso da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio na criação dos projetos.

O segundo encontro será dedicado ao atendimento individualizado, onde cada participante poderá apresentar seu projeto para receber orientações, tirar dúvidas e revisar documentos como currículo, portfólio e materiais exigidos para inscrições em editais.

Além do curso, no dia 1º de julho, a Secretaria de Educação e Cultura realizará um plantão tira-dúvidas sobre o Edital nº 005/2026, no Auditório do Centro Cultural, aberto a todos os agentes culturais interessados em esclarecer questões sobre o edital, documentação e elaboração de propostas.

Recentemente, a Secretaria lançou o edital “Cambé de Todas as Cenas: Cultura em todos os bairros”, que prevê o investimento de mais de R$ 460 mil em projetos culturais de pessoas físicas, coletivos sem CNPJ e pessoas jurídicas, abrangendo diversas áreas artísticas. Serão selecionados 28 projetos em diferentes categorias, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo II.

Mais informações sobre o curso e o edital podem ser obtidas pelo telefone (43) 98834-9916 ou no site da Prefeitura de Cambé.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br