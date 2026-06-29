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Governo propõe novo teto de faturamento para MEI e amplia contratação

Governo propõe aumentar o teto de faturamento do MEI para R$ 140 mil e permitir contratação de até dois funcionários. Projeto segue para análise na Câmara.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou à Câmara dos Deputados um projeto de lei complementar que propõe elevar o teto de faturamento anual do microempreendedor individual (MEI) para R$ 140 mil. Atualmente, o limite é de R$ 81 mil por ano, valor em vigor desde 2018.

A proposta foi entregue ao presidente da Câmara, Hugo Motta, e prevê que o aumento seja feito de forma escalonada: em 2027, o limite passaria para R$ 110 mil e, em 2028, chegaria aos R$ 140 mil. Além disso, o texto possibilita que o MEI possa contratar até dois funcionários registrados.

O governo federal destaca que a atualização atende a uma demanda antiga do setor, beneficiando aproximadamente 13 milhões de microempreendedores em todo o país. A medida também busca corrigir a defasagem causada pela inflação e fortalecer os pequenos negócios, incentivando a geração de empregos e ampliando o acesso ao crédito.

Durante a entrega do projeto, Lula pediu prioridade na tramitação para que os microempreendedores possam ser beneficiados o quanto antes. Hugo Motta ressaltou que, se o teto tivesse sido corrigido apenas pela inflação, estaria em torno de R$ 125 mil, e destacou o esforço conjunto entre Executivo e Legislativo para apoiar o empreendedorismo.

O projeto faz parte de um pacote de ações do governo voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios, incluindo a ampliação de linhas de crédito. O ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, afirmou que as medidas visam remover obstáculos e criar melhores condições para o crescimento dos empreendedores brasileiros.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Câmara dos Deputados#Emprego#FATURAMENTO#lula#mei#MICROEMPREENDEDOR#pequenos negócios#PROJETO DE LEI
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