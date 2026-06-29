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Esportes

Paraguai elimina Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo

Paraguai vence Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas de final da Copa do Mundo. Jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal e prorrogação.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
Esportes
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O Paraguai garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo ao superar a Alemanha nos pênaltis, por 4 a 3, em partida realizada nesta segunda-feira (29) em Boston, nos Estados Unidos.

O confronto terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Julio Enciso abriu o placar para os sul-americanos aos 42 minutos do primeiro tempo, aproveitando rebote do goleiro Manuel Neuer. A Alemanha igualou o jogo no início do segundo tempo, com Kai Havertz marcando de cabeça após passe de Florian Wirtz.

Durante o tempo regulamentar, a Alemanha teve maior posse de bola e criou boas oportunidades, mas encontrou dificuldades diante da forte marcação paraguaia. O Paraguai ainda desperdiçou uma chance clara com Gustavo Caballero, mas o lance foi anulado por impedimento.

Na prorrogação, a Alemanha chegou a balançar as redes com Jonathan Tah, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, que identificou falta no goleiro Orlando Gill. O equilíbrio seguiu até os pênaltis.

Nas cobranças, o goleiro paraguaio Orlando Gill defendeu chutes de Havertz e Nick Woltmade, enquanto Balbuena e Sanabria desperdiçaram para o Paraguai. A definição veio quando Jonathan Tah perdeu para a Alemanha e Jose Canale converteu o último pênalti, garantindo a classificação paraguaia.

Agora, o Paraguai aguarda o vencedor do confronto entre França e Suécia, que acontece nesta terça-feira (30), para saber quem enfrentará nas oitavas de final.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
##pênaltis#ALEMANHA#Boston#copa do mundo#Esportes#futebol#Oitavas de Final#Paraguai
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

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