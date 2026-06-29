Paraguai elimina Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo

O Paraguai garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo ao superar a Alemanha nos pênaltis, por 4 a 3, em partida realizada nesta segunda-feira (29) em Boston, nos Estados Unidos.
O confronto terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Julio Enciso abriu o placar para os sul-americanos aos 42 minutos do primeiro tempo, aproveitando rebote do goleiro Manuel Neuer. A Alemanha igualou o jogo no início do segundo tempo, com Kai Havertz marcando de cabeça após passe de Florian Wirtz.
Durante o tempo regulamentar, a Alemanha teve maior posse de bola e criou boas oportunidades, mas encontrou dificuldades diante da forte marcação paraguaia. O Paraguai ainda desperdiçou uma chance clara com Gustavo Caballero, mas o lance foi anulado por impedimento.
Na prorrogação, a Alemanha chegou a balançar as redes com Jonathan Tah, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, que identificou falta no goleiro Orlando Gill. O equilíbrio seguiu até os pênaltis.
Nas cobranças, o goleiro paraguaio Orlando Gill defendeu chutes de Havertz e Nick Woltmade, enquanto Balbuena e Sanabria desperdiçaram para o Paraguai. A definição veio quando Jonathan Tah perdeu para a Alemanha e Jose Canale converteu o último pênalti, garantindo a classificação paraguaia.
Agora, o Paraguai aguarda o vencedor do confronto entre França e Suécia, que acontece nesta terça-feira (30), para saber quem enfrentará nas oitavas de final.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br